Ezen a titokzatos útvonalon tűnt el Kaszás Nikolett: itt láthatták utoljára

Kaszás Nikolett szeptember 7-én indult túrázni. Azon a vasárnapon Budapestről, a VIII. kerületből indulva a Rám-szakadéknál járt, és teljesítette a Spartacus tanösvény távját is. Ezt a túra után maga üzente meg Prágában lévő barátjának. A 14 kilométer hosszú tanösvény két helyről is megközelíthető. Egyik kiindulópontja Pilisszentlászlónál található, a másik Visegrádnál. A 27 éves Kaszás Nikolettet azonban a pilisi pontnál keresik. Ez azért fontos, mert, ha a körtúrát teljesítette, innen is kellett indulnia.

Kaszás Nikolett a túra végén tűnt el

Mindez azt jelenti, hogy albérletéből nagyjából 50 kilométeres utat téve meg, jutott el a Pilisbe. Tömegközlekedést használt, először Szentendrére kellett megérkeznie. Az utat megtehette hévvel vagy az Újpest-Városkapu megállóból induló, 880-as busszal. Szentendrén, a laktanyától átszállhatott a 870-es buszra és nagyjából negyed óra alatt ért el Pilisszentlászlóig. A falu határából indul a túrázók körében igen kedvelt Spartacus-tanösvény, ami bizonyos pontjain gyönyörű kilátást nyújt a Dunára. A kápolnával szemben indul az út, zöld jelzés mutatja az irányt. A házak között vezet, majd mezőn át tart az út, az első, jól belátható szakasz 3 kilométernyi. Innen nagyobb szintemelkedés nélkül indul körtúra, aminek másik pontján elérhető Visegrád. Kitérő nélkül a körtúra nagyjából négy órát vesz igénybe.

Ha Nikolett a Rám-szakadéknál is járt, két-három órával több lehet. Az út átlagos erőnléttel teljesíthető, eltévedni útközben szinte lehetetlen és ritka az olyan szakasz, amit egyedül tenne meg a kiránduló, annyi hétvégén a túrázó a szakaszon. Nikolett a túra végén Pilisszentlászlón kötött ki, innen indult el Budapestre, de a városba – a jelenlegi információk szerint –, már nem érkezett meg. Három helyen is tölthette volna az estét; barátja albérletében, Pest közelében élő szüleinél és saját albérletében. Nikolett hajnalban küldött még egy üzenetet a barátjának, amiben jó éjszakát kívánt neki. Ez az üzenet már nem a telefonjáról, hanem egy asztali gépről érkezett.