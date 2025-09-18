Felfedte a médium: itt lehet az eltűnt Kaszás Nikolett, horrorfilmbe illő, amiket elmondott

Horrorfilmbe illő látomása volt Molnár Henriett médiumnak az eltűnt 27 éves Kaszás Nikolettről. Ahogyan azt a Bors megírta, a fiatal lánynak szeptember 7-én veszett nyoma, amikor túrázni ment a Pilisbe. Az üzeneteiből – már ha ő írta – kiderült, hogy sikeresen befejezte a túrát, ám utána valami történhetett vele, ugyanis nyomtalanul eltűnt. Most a médium látomásában egy dohos, vizes helyen látta az eltűnt Kaszás Nikolettet, ahonnan a lány ki szeretne jönni.

Szeptember 7-én eltűnt Kaszás Nikolett, azóta nincs hír róla / Fotó: police.hu

Eltűnt Kaszás Nikolett: nincsenek nyomok?

Nikit nagyon sokan keresték, végigmentek azon a túravonalon, ahol ő járhatott

– kezdte a látó. „Hétfőn egy nagyon erős kép jelent meg előttem. Ezen az erős képen láttam Nikit – egy dohos, vizes helyen, ahol régi téglák és talán szikladarabok is vannak. A dohos, vizes helyben teljesen biztos vagyok. Egy kétségbeesett arcot láttam, aki ki szeretne onnan jönni. Elsőre úgy éreztem, ez lehet egy verem, egy pince, akár borospince is, de ma már úgy érzem, lehet, hogy egy régi köves kút, mert régen kövekkel rakták ki a kutakat.”

A rendőrség megosztotta az utolsó képet Nikiről / Fotó: Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság

A médium úgy érzi, ez a hely Pilisszentlászlón van, közel a túra helyszínéhez.

„Nagyon erősen érzem, hogy Pilisszentlászlón van ez a hely – valamilyen eldugott épület mellékhelyiségében vagy alatta, esetleg pince, kút, vagy melléképület. Érzem a lány lelkét. Egy férfit is érzékelek a történetben – olyat, aki akár üzenhetett is a lány nevében a párjának, és a következő üzenet éjszaka ment, már számítógépről. Az iPhone telefonja miatt valamilyen módon hozzá kellett férni a kódhoz, arcfelismeréshez vagy ujjlenyomathoz – ami számomra azt jelzi, hogy ez már nem az ő akaratából történt.”

A médium szerint valaki ártani akart a lánynak / Fotó: olvasói

A médium szerint Niki be van zárva egy ismeretlen helyre

A médium így fogalmazott:

„Úgy érzem, azonnal nem történt vele tragédia, de a helyzet nagyon súlyos lehet. Érzem, hogy egy eldugott épület mellékhelyiségében vagy alatta lehet – pince, kút, tágas tér. Ott láttam állni, megtámaszkodva, mintha akkor tért volna magához, és riadtan körülnézett. Nagyon rossz megérzéseim vannak… és egyre rosszabbak. Ezt azért mondom, mert volt már rá példa, hogy amikor ilyen erősen éreztem valakinek a lelkét, később kiderült, hogy az illető tényleg veszélyben volt. Akkor is azt láttam, hogy a lélek mintha ki-be járna a testéből, és végül kritikus állapotban, de még időben rátaláltak, így sikerült megmenteni az életét. Most is azt érzem, hogy nagyon fontos lenne mielőbb megtalálni, hogy a családja végre választ kapjon és megnyugodhasson – és a lelke is békére lelhessen. Nem szeretnék rémhírt terjeszteni, sem ijesztgetni senkit, de szeretném, ha tudnátok: próbálok segíteni, ahogy tudok. Sajnálom, Niki. Remélem, érzed, hogy a lelkedhez szólok, és szeretettel kísérlek, amíg a tested is biztonságban lesz.”