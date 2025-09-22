„Nem akartalak bántani, Niki!” - Ádám állítja, ő ölte meg Kaszás Nikolettet

Kaszás Nikolett rejtélyes eltűnési ügye tovább bonyolódik. Ahogy azt a Bors megírta, a fiatal 27 éves lány szeptember 7-én, vasárnap indult el túrázni budapesti albérletéből a Pilisbe. A túrát teljesítette is, ám azóta sem tért haza, senkivel sem kommunikált és nem is elérhető. Az idő előrehaladtával több elmélet is napvilágot látott, hogy mi történhetett vele, de eddig egyik teória sem igazolódott be. Most egy férfi jelentkezett a neten, aki azt állítja: ő ölte meg Nikolettet.

Kaszás Nikolett túrázni indult, de nem tért haza. A rendőrség megosztotta az utolsó fényképet róla / Fotó: police.hu

Kaszás Nikolett gyilkosának nevezi magát Ádám

Horrorisztikus fordulatokat vett Kaszás Nikolett eltűnési ügye. Az interneten felbukkant egy sümegi férfi, Ádám, aki azt állítja, szerelmi viszonyban volt a lánnyal és napokkal ezelőtt ő ölte meg. Nikolett rokonainak is kommentelt, és az összes körözési fénykép alá, amit csak megtalált, írt, valamint a lány oldalán is megjelent. Mindenkit megijesztett, ugyanis a következőket írta:

Mindenki azt gondol, amit csak akar. Én és a család tudjuk az igazat. Nekik tartozom ennyivel.

„Nem akartalak bántani, Niki!”

„Niki Kaszás szeretlek. Nemsokára veled.”

„Csak bocsássatok meg!”

„Nem értitek, Niki halott!”

„Azt hiszitek, hogy kamu. A Niki profiljából olvasom, amit a testvére oldalán írtok. Ezért nem bírt titeket a Nikim! Semmibe vettétek, ahogy most is. Szeretett engem és én is szerettem őt. Mindent elküldtem a családnak. Vannak közös fotóink, írásaink. Mindent és azt is, hogy miért tettem, amit! Tudom meg fogjátok érteni, jobb így neki is. Nekem is. Szeretlek Nikim! Leírtam a Niki profiljából is mindent, az anyukájának.”

Niki nem él. Kocsi hátuljába raktam és megyek én is utána

– fogalmazott.

A férfit korábban letartóztatta a rendőrség / Fotó: police.hu

Nem először van ügye a rendőrséggel

H. Ádámot a rendőrség már jól ismeri. A sümegi férfiért korábban a bevetési egység kopogtatott be, letartóztatták. A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság osztott meg erről korábban egy felvételt, miszerint az akkor 29 éves férfi évek óta hamis profilokról zaklatta a helyieket. Ádám más-más néven hozott létre profilokat, hogy közel 60 valótlan bejelentést tegyen különböző hatóságokhoz, többek között a vármegyei főügyészségre és többet a rendőr-főkapitányságra is. A nyomozók ezeket ellenőrizték és megállapították, hogy a levelekben szereplő személyek valósak, viszont minden más hazugság. Előfordult, hogy azt állította, szüleitől pénzt lopott és fegyverrel rettegésben tartja őket. Ádámot a 2024 november 3-án letartóztatták. Többrendbeli hatóság félrevezetése, illetve hamis vád bűntett miatt folyt eljárás ellene. A nyomozók a nála tartott kutatás során egy, az alagsorban kialakított számítógépes termet találtak.