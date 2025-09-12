Rejtélyes üzenet érkezett az eltűnt fiatal lány, Niki telefonjáról - nem az ő telefonjáról jött, és nem ő írhatta

Minden perccel egyre nagyobb a pánik. A 27 éves Kaszás Nikolett szeptember 7-én tűnt el, amikor is túrázni indult a Rám-szakadékhoz. Az üzenetei alapján, amit a párjával váltott, az derült ki, hogy sikeresen teljesítette azt és hazafelé indul, ám ez volt az utolsó pont, ahol bemérték a telefonját. Később azonban, hajnalban ismét érkezett üzenet, ám azt már nem a lány telefonjáról küldték.

Kaszás Nikolett szeptember 7-én tűnt el

Fotó: police.hu

Az eltűnt Kaszás Nikolett párja furcsállta az utolsó üzeneteket

A Borsnak Kaszás Nikolett egyik közeli ismerőse számolt be néhány sokkoló részletről. A nevét a védelme érdekében megváltoztattuk.

A család és a barátok az összeomlás szélén állnak

– kezdte lapunknak Edina. - Niki sosem csinált ilyet, nem tűnt el, nagyon rendes lány. Nagyon aggódunk érte! Olyan már sokszor volt, hogy túrázott egyedül, de sosem volt semmi baja, így ez neki ismerős terep volt. De most történhetett vele valami, szerintem nem kizárt, hogy valaki bántotta.

Az ismerős szerint mindenki gyanúsnak találta az utolsó üzeneteket. Kiderült, hogy a lány barátja is furcsállotta az utolsó beszélgetést.

- Én csak annyit tudok, hogy létrehoztak egy csoportot, ahol erről beszélnek. A fiú néhány fényképet megosztott arról, hogy miket beszélt Nikivel reggel óta, de nem a teljes üzenetváltást. Azt is elmondta, hogy neki furcsa volt, hogy milyen kifejezéseket használ az esti üzeneteiben a Niki, ugyanis rá azok nem voltak a jellemzők. Azt is megtudtam, hogy a rendőrségnek azóta készségesen átadta a laptopokat és eszközöket, hogy segítse a nyomozók munkáját.



Egyelőre nem találták meg Nikolettet / Fotó: Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat

Átkutatták a túraútvonalat, nem találtak semmit

A Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat a rendőrség felkérésére átvizsgálta a Spartacus-tanösvény szakaszát, ahol az eddigi tapasztalatok alapján baleset történhetett a túrázóval. Drónokkal is felszálltak, ám egyelőre nem találták meg a fiatal lányt.