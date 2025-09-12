Segítséget kér a rendőrség: eltűnt egy 16 éves fiú

A Szolnoki Rendőrkapitányság a 16010-157/655/2025. körözési számon eltűnés miatt keresi a 16 éves T. Richárd szolnoki lakost.
T. Richárd 2025. június 8-án engedély nélkül távozott gondozási helyéről, és azóta sem ismert a tartózkodási helye. Az eddigi keresések nem vezettek eredményre.
A 16 éves fiú körülbelül 155 cm magas, vékony testalkatú, haja rövid, sötétbarna színű, szeme színe barna. Eltűnésekor viselt ruházata nem ismert.
A T. Richárd fényképét ide kattintva lehet megtekinteni, amíg a rendőrség vissza nem vonja a körözést.
A rendőrség kéri, hogy aki a képen látható T. Richárdot felismeri, vagy a tartózkodási helyéről információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen a Szolnoki Rendőrkapitányságon, vagy hívja a 06-56-501-600 telefonszámot, illetve névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es díjmentes segélyhívó számon.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.