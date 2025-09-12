Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
25°C Székesfehérvár

Mária névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Segítséget kér a rendőrség: eltűnt egy 16 éves fiú

eltűnés miatt keresik
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 12. 12:35
szolnokrendőrség
Hónapok óta nem találják a gyermeket.

A Szolnoki Rendőrkapitányság a 16010-157/655/2025. körözési számon eltűnés miatt keresi a 16 éves T. Richárd szolnoki lakost.

Keresi a rendőrség az eltűnt 16 éves fiút
Keresi a rendőrség az eltűnt 16 éves fiút  Fotó: Gé / MW

Nagy erőkkel keresi a rendőrség az eltűnt T. Richárdot

T. Richárd 2025. június 8-án engedély nélkül távozott gondozási helyéről, és azóta sem ismert a tartózkodási helye. Az eddigi keresések nem vezettek eredményre.

A 16 éves fiú körülbelül 155 cm magas, vékony testalkatú, haja rövid, sötétbarna színű, szeme színe barna. Eltűnésekor viselt ruházata nem ismert.

A T. Richárd fényképét ide kattintva lehet megtekinteni, amíg a rendőrség vissza nem vonja a körözést.

A rendőrség kéri, hogy aki a képen látható T. Richárdot felismeri, vagy a tartózkodási helyéről információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen a Szolnoki Rendőrkapitányságon, vagy hívja a 06-56-501-600 telefonszámot, illetve névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es díjmentes segélyhívó számon.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu