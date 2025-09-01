Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramÁzsia ExpresszA kísértés
Hatalmas karambol volt a huszadik kerületben, három ember élete került veszélybe

Budapest
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 01. 18:45
A helyszínre mentőt riasztottak.
Karambol történt Budapesten: a huszadik kerületi Udvarhely és Alvinc utca kereszteződésénél két személykocsi hajtott egymásba. A két kocsiban összesen hárman ültek, a helyszínre mentőt riasztottak. A fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanítottak - írja a Katasztrófavédelem.

 

