Hatalmas karambol volt a huszadik kerületben, három ember élete került veszélybe

Karambol történt Budapesten: a huszadik kerületi Udvarhely és Alvinc utca kereszteződésénél két személykocsi hajtott egymásba. A két kocsiban összesen hárman ültek, a helyszínre mentőt riasztottak. A fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanítottak - írja a Katasztrófavédelem.
