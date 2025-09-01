Rohantak mentők: brutális karambol volt a főúton

Az 54-es főút 84-es kilométerénél összeütközött egy személyautó és egy traktor, amely fel is borult. A Nemesnádudvar és Érsekhalma között történt balesethez bajai hivatásos tűzoltók vonultak ki és áramtalanították a járműveket. A helyszínre mentő is érkeztek. A karambol miatt a főút érintett szakaszát teljes szélességében lezárták - írta a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.