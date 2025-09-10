Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
Karambolokkal indult a reggel, Kőbányán és az M1-esen is menteni kellett

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 10. 08:05
Fennakadásokra kell számítani.
Összeütközött két személyautó az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Páty közelében, a 23. kilométernél. A balesethez a törökbálinti hivatásos tűzoltókat riasztották. A raj áramtalanította a járműveket, amelyek akadályozzák a forgalmat -  írja a Katasztrófavédelem, ahol nem sokkal később újabb balesetről számoltak be.

Több helyre is siettek menteni a tűzoltók / Fotó: Ripost / MW (illusztráció)

Ekkor egy kamion és személyautó karambolozott Budapest X. kerületében, a Jászberényi úton, a Tündérfürt utcánál. Műszaki mentés céljából a fővárosi hivatásos tűzoltók vonultak a balesethez, amelyhez a mentőket is riasztották. A raj egy embert segített ki a személygépkocsiból.

 

