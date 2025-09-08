Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
Teljes útlezárás az M1-esen: halálos baleset bénította meg a forgalmat!

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 08. 09:16
A helyszínen még zajlanak a munkálatok.
Halálos kimenetelű közlekedési baleset történt az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalon, a 147-es kilométerszelvényben 2025. szeptember 8-án 8 óra 10 perc magasságában. 

Halálos kimenetelű baleset helyszínére riasztották a mentőket az M1-es autópályán

A rendelkezésre álló információk szerint egy nyergesvontató és egy személyautó ütközött össze. A balesetben egy ember olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen életét vesztette.

A rendőrség a vizsgálat és a műszaki mentés idejére az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárta.

Kérjük a közlekedőket, hogy az adott útszakaszon fokozott óvatossággal vezessenek! - írja a Police.hu. 

 

 

