Teljes útlezárás az M1-esen: halálos baleset bénította meg a forgalmat!

Halálos kimenetelű közlekedési baleset történt az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalon, a 147-es kilométerszelvényben 2025. szeptember 8-án 8 óra 10 perc magasságában.

Halálos kimenetelű baleset helyszínére riasztották a mentőket az M1-es autópályán / Fotó: Facebook (Képünk illusztráció)

A rendelkezésre álló információk szerint egy nyergesvontató és egy személyautó ütközött össze. A balesetben egy ember olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen életét vesztette.

A rendőrség a vizsgálat és a műszaki mentés idejére az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárta.

Kérjük a közlekedőket, hogy az adott útszakaszon fokozott óvatossággal vezessenek! - írja a Police.hu.