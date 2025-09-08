Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
Brutális erejű baleset történt a Lujza utcában, két embert kórházba szállítottak

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 08. 20:40
A rendőrség vizsgálja a baleset okát és körülményeit.
Riasztani kellett a tűzoltókat és a mentőket is, miután két gépkocsi nagy erővel összeütközött a Lujza utcában, Nyíregyházán.

Durva baleset történt Nyíregyházán Fotó: Bordás Béla

A karambol ereje akkora volt, hogy a mentőket is ki kellett hívni a helyszínre, akik később két személyt kórházba szállítottak. Az anyagi kár is jelentős. A rendőrség vizsgálja a baleset okát és körülményeit – tájékoztatta a szon.hu-t Bordás Béla, a város gondnoka.

Fotó: Bordás Béla

 

