"Egyetlen másodpercen múlt az életem" – porig égett Enikő otthona Nyékládházán, mindent elveszített

Enikőnek és lányának egyetlen pillanat alatt omlott össze mindaz, amit évek munkájával megépítettek. Augusztus 29-én hajnalban, elektromos zárlat miatt, tűz ütött ki a családi házukban. A lángok pedig olyan gyorsan terjedtek, hogy alig egy óra alatt teljesen elpusztították az otthonukat. Enikő lánya szerint, maga a csoda, hogy a házban tartózkodó édesanyja és szeretett háziállataik is megúszták a tűzvészt.

Hajnalban lángok csaptak fel Enikő nyékládházi otthonában. Valahol az ágya közelében keletkezett a tűz Fotó: Beküldött

„60 perc alatt történt minden!” – a ház a tűz martalékává vált

Enikő álmából riadt fel arra, hogy a szobájában lángok csaptak fel. A telefonjához nyúlt volna, amikor a teraszajtó az ágyára zuhant, így nem tudott segítséget kérni.

Egyetlen másodpercen múlt az életem

– mondta a lapunknak.

Mivel Enikő máshogy segítséget nem tudott hívni, ezért jobb híján torkaszakadtából kiabált, hogy a szomszédok is meghallják. Majd pedig minden erejével próbálta összeterelni házikedvenceit és hihetetlen módon mindegyikük kijutott a lángok közül. Erre reagálva egy szomszéd rohant elsőként a segítségére, aki riasztotta a tűzoltókat. Sajnos mire azonban a tűzoltók kiértek, a ház teljesen lángba borult, és perceken belül semmi sem maradt belőle.

„Be se léphetünk a házba”

Másnap reggelre derült ki igazán, mekkora veszteség érte a családot; a statikus életveszélyesnek nyilvánította az épületet. Azóta pedig tilos belépni, mert bármelyik pillanatban beomolhat a felső szint. A szakértők szerint az otthonuk annyira lakhatatlanná vált, hogy valószínűleg le kell bontani.

Az egész ház körbe van szalagozva. A födém folyamatosan omlik, így senki nem mehet be. A házunkat mindenféleképpen le kell bontani, de amíg a biztosító nem mondja ki, hogy mindent megnézett és jóváhagyott, addig nem kezdhetjük el a bontást

– mesélte Enikő.

Enikőék biztosítása messze nem fedezi, egy új ház árát. Az önkormányzat, 100 ezer forintos gyorssegéllyel próbált meg segíteni a családon. De a környéken élők és az ismerősök is összefogtak a család érdekében.

Egy baráti házaspár például felajánlotta, hogy biztosítják a komplett tetőcserét. Egy utcabeli fiatalembernek van emelőkosaras gépjárműve, ő a bontásban akar segíteni. Mások pedig teherautóval vinnék el a törmeléket, ami különösen fontos, mert a palatető miatt veszélyes hulladék is keletkezett.

És ott van az a rengeteg apró figyelmesség, amit ismerősöktől kapunk.

Sokan kávét, süteményt, vizet hoznak minden nap, érdeklődnek, nem hagynak magunkra. Ilyen összefogást én még soha nem tapasztaltam

– mondta Enikő.