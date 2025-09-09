"Egyetlen másodpercen múlt az életem" – porig égett Enikő otthona Nyékládházán, mindent elveszített

Enikőnek és lányának egyetlen pillanat alatt omlott össze mindaz, amit évek munkájával megépítettek. Augusztus 29-én hajnalban, elektromos zárlat miatt, tűz ütött ki a családi házukban. A lángok pedig olyan gyorsan terjedtek, hogy alig egy óra alatt teljesen elpusztították az otthonukat. Enikő lánya szerint, maga a csoda, hogy a házban tartózkodó édesanyja és szeretett háziállataik is megúszták a tűzvészt.
Enikő álmából riadt fel arra, hogy a szobájában lángok csaptak fel. A telefonjához nyúlt volna, amikor a teraszajtó az ágyára zuhant, így nem tudott segítséget kérni.
Egyetlen másodpercen múlt az életem
– mondta a lapunknak.
Mivel Enikő máshogy segítséget nem tudott hívni, ezért jobb híján torkaszakadtából kiabált, hogy a szomszédok is meghallják. Majd pedig minden erejével próbálta összeterelni házikedvenceit és hihetetlen módon mindegyikük kijutott a lángok közül. Erre reagálva egy szomszéd rohant elsőként a segítségére, aki riasztotta a tűzoltókat. Sajnos mire azonban a tűzoltók kiértek, a ház teljesen lángba borult, és perceken belül semmi sem maradt belőle.
Másnap reggelre derült ki igazán, mekkora veszteség érte a családot; a statikus életveszélyesnek nyilvánította az épületet. Azóta pedig tilos belépni, mert bármelyik pillanatban beomolhat a felső szint. A szakértők szerint az otthonuk annyira lakhatatlanná vált, hogy valószínűleg le kell bontani.
Az egész ház körbe van szalagozva. A födém folyamatosan omlik, így senki nem mehet be. A házunkat mindenféleképpen le kell bontani, de amíg a biztosító nem mondja ki, hogy mindent megnézett és jóváhagyott, addig nem kezdhetjük el a bontást
– mesélte Enikő.
Enikőék biztosítása messze nem fedezi, egy új ház árát. Az önkormányzat, 100 ezer forintos gyorssegéllyel próbált meg segíteni a családon. De a környéken élők és az ismerősök is összefogtak a család érdekében.
Egy baráti házaspár például felajánlotta, hogy biztosítják a komplett tetőcserét. Egy utcabeli fiatalembernek van emelőkosaras gépjárműve, ő a bontásban akar segíteni. Mások pedig teherautóval vinnék el a törmeléket, ami különösen fontos, mert a palatető miatt veszélyes hulladék is keletkezett.
És ott van az a rengeteg apró figyelmesség, amit ismerősöktől kapunk.
Sokan kávét, süteményt, vizet hoznak minden nap, érdeklődnek, nem hagynak magunkra. Ilyen összefogást én még soha nem tapasztaltam
– mondta Enikő.
A Supersum Közhasznú Alapítvány gyűjtést is indított, hogy pénzadományok segítségével új otthont teremthessenek Enikőéknek.
Enikő és lánya mindent elveszítettek, de a lelkesedésük megmaradt. Ez az, ami erőt adhat az újrakezdéshez.
Számunkra akár ötszáz vagy ezer forint ugyanolyan értékes, mint egy millió. Ha minden ember csak ezer forintot adna, mi lennénk a világ legboldogabb két Enikője. Nekünk minden apró segítség felbecsülhetetlen
– fogalmazott az édesanya.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.