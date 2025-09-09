Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
25°C Székesfehérvár

Ádám névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

"Egyetlen másodpercen múlt az életem" – porig égett Enikő otthona Nyékládházán, mindent elveszített

tragédia
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 09. 18:00
nyékládházatűz
A család nyékládházi otthona teljesen a tűz martalékává vált, csupán egy hajszál választotta el őket a tragédiától. Bár mindenüket elveszítették és csoda, hogy életben maradtak, most a közösségi összefogás erejével dolgoznak azon, hogy újra legyen hova hazatérniük.

Enikőnek és lányának egyetlen pillanat alatt omlott össze mindaz, amit évek munkájával megépítettek. Augusztus 29-én hajnalban, elektromos zárlat miatt, tűz ütött ki a családi házukban. A lángok pedig olyan gyorsan terjedtek, hogy alig egy óra alatt teljesen elpusztították az otthonukat. Enikő lánya szerint, maga a csoda, hogy a házban tartózkodó édesanyja és szeretett háziállataik is megúszták a tűzvészt. 

nyékládházi tűz
Hajnalban lángok csaptak fel Enikő nyékládházi otthonában. Valahol az ágya közelében keletkezett a tűz  Fotó: Beküldött

„60 perc alatt történt minden!” – a ház a tűz martalékává vált 

Enikő álmából riadt fel arra, hogy a szobájában lángok csaptak fel. A telefonjához nyúlt volna, amikor a teraszajtó az ágyára zuhant, így nem tudott segítséget kérni.  

Egyetlen másodpercen múlt az életem

 – mondta a lapunknak.  

Mivel Enikő máshogy segítséget nem tudott hívni, ezért jobb híján torkaszakadtából kiabált, hogy a szomszédok is meghallják. Majd pedig minden erejével próbálta összeterelni házikedvenceit és hihetetlen módon mindegyikük kijutott a lángok közül. Erre reagálva egy szomszéd rohant elsőként a segítségére, aki riasztotta a tűzoltókat. Sajnos mire azonban a tűzoltók kiértek, a ház teljesen lángba borult, és perceken belül semmi sem maradt belőle. 

„Be se léphetünk a házba” 

Másnap reggelre derült ki igazán, mekkora veszteség érte a családot; a statikus életveszélyesnek nyilvánította az épületet. Azóta pedig tilos belépni, mert bármelyik pillanatban beomolhat a felső szint. A szakértők szerint az otthonuk annyira lakhatatlanná vált, hogy valószínűleg le kell bontani.  

Az egész ház körbe van szalagozva. A födém folyamatosan omlik, így senki nem mehet be. A házunkat mindenféleképpen le kell bontani, de amíg a biztosító nem mondja ki, hogy mindent megnézett és jóváhagyott, addig nem kezdhetjük el a bontást

 – mesélte Enikő. 

Enikőék biztosítása messze nem fedezi, egy új ház árát. Az önkormányzat, 100 ezer forintos gyorssegéllyel próbált meg segíteni a családon. De a környéken élők és az ismerősök is összefogtak a család érdekében.  

Egy baráti házaspár például felajánlotta, hogy biztosítják a komplett tetőcserét. Egy utcabeli fiatalembernek van emelőkosaras gépjárműve, ő a bontásban akar segíteni. Mások pedig teherautóval vinnék el a törmeléket, ami különösen fontos, mert a palatető miatt veszélyes hulladék is keletkezett.

És ott van az a rengeteg apró figyelmesség, amit ismerősöktől kapunk. 

Sokan kávét, süteményt, vizet hoznak minden nap, érdeklődnek, nem hagynak magunkra. Ilyen összefogást én még soha nem tapasztaltam

 – mondta Enikő. 

A Supersum Közhasznú Alapítvány gyűjtést is indított, hogy pénzadományok segítségével új otthont teremthessenek Enikőéknek. 

Enikő és lánya kilátástalan helyzetbe került, mindenük odaveszett Fotó: Beküldött

„Minden forint számít” 

Enikő és lánya mindent elveszítettek, de a lelkesedésük megmaradt. Ez az, ami erőt adhat az újrakezdéshez.  

Számunkra akár ötszáz vagy ezer forint ugyanolyan értékes, mint egy millió. Ha minden ember csak ezer forintot adna, mi lennénk a világ legboldogabb két Enikője. Nekünk minden apró segítség felbecsülhetetlen

 – fogalmazott az édesanya. 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu