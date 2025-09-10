Elképesztő: 15 éves kamaszt fogtak el Pest vármegyében, nem fogod elhinni, mit tett!

Egészen döbbenetes ügy került napvilágra: a rendőrség közlése szerint egy mindössze 15 éves fiú törte fel több állami intézmény informatikai rendszerét. A tinédzser Pest vármegyében él, és a nyomozók szerint hónapokon át okozott fejfájást a hivataloknak.

A 15 éves fiú mindent tagad. Fotó: Tero Vesalainen / Shutterstock

A történet tavaly ősszel vette kezdetét, amikor egy polgármesteri hivatal rendszerében szokatlan tevékenységet észleltek. Az egyik dolgozó adataival bejelentkezve az elkövető jogosulatlanul hozzáfért a szerveren tárolt fájlokhoz, amelyeket le is töltött. Néhány héttel később egy másik, állami szerv levelezőrendszerében bukkant fel, ahol már sokkal komolyabb támadást kísérelt meg.

A gyanú szerint több száz e-mail címre küldött ki olyan mellékletet, amely valójában rosszindulatú programot tartalmazott. A látszólag hivatalos dokumentum megnyitásával a címzettek számítógépére férkőzhetett volna be, és onnan adatokat szerezhetett volna meg.

A Nemzeti Nyomozó Iroda szakemberei hamar ráálltak a szálakra. Sikerült beazonosítaniuk, honnan történt a behatolás, majd végül eljutottak egy Pest vármegyei tinédzserhez. A fiút szeptember 2-án fogták el, a lakásában házkutatást tartottak, ahol lefoglalták a számítógépét, a telefonját és minden adathordozót. Ezek vizsgálata jelenleg is zajlik.

A rendőrség három rendbeli információs rendszer elleni bűncselekménnyel gyanúsítja a fiatalt, aki azonban a kihallgatás során mindent tagadott. A nyomozás idejére szabadlábon védekezhet. Az ügy különösen aggasztó, mivel a fiú neve korábban már más hasonló támadásoknál is felmerült - írja a BEOL.