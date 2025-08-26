Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
24°C Székesfehérvár

Izsó névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Trágyaszag terjeng Budapesten, fény derült az orrfacsaró bűz forrására

Budapest
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 26. 18:56
trágyaszagGyermelyi
Budán nem túl rózsás a helyzet.
Bors
A szerző cikkei

Trágyaszag van Budapesten, amelyet érezni a tizenegyedik és a harmadik kerületben, valamint Buda külső részein és az agglomerációban is. A szag forrása a Gyermelyihez vezethet.

A Solymár polgármesteri hivatal a cég bejegyzését Facebookon tette közzé, eszerint a gazdálkodási területükön trágyáznak, amivel megvárták az államalapítás ünnepének végét.

A szórandó szerves trágyát már a tábla szélére szállítottuk teherautókkal, ezzel is elősegítve, hogy a munkavégzés időtartama minél rövidebb legyen, és a szagterhelés is a lehető legrövidebb időn belül megszűnjön

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu