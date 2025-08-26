Trágyaszag terjeng Budapesten, fény derült az orrfacsaró bűz forrására

Trágyaszag van Budapesten, amelyet érezni a tizenegyedik és a harmadik kerületben, valamint Buda külső részein és az agglomerációban is. A szag forrása a Gyermelyihez vezethet.

A Solymár polgármesteri hivatal a cég bejegyzését Facebookon tette közzé, eszerint a gazdálkodási területükön trágyáznak, amivel megvárták az államalapítás ünnepének végét.