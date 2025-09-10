Látta őket valaki? Ezt a három nőt körözi a Dunakeszi Rendőrkapitányság

Ismeretlen tettesek ellen folytat eljárást a Dunakeszi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya, lopás bűncselekmény elkövetése miatt. A beszámolójuk szerint Dunakeszin egy drogériába három nő lépett be, de nem vásárolni érkeztek. A hatóságok most a lakosság segítségét kérik a tettesek azonosításához.
A rendőrség beszámolója szerint július 20-án, délután fél négy körül jelent meg a három fiatal nő a Dunakeszin található drogériában. Ahelyett viszont, hogy a pénztár felé vették volna az irányt, kozmetikai cikkeket rejtettek el, majd fizetés nélkül távoztak az üzletből. A lopással mintegy 80 ezer forintos kárt okoztak.
Az ügyben a Dunakeszi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya folytat nyomozást lopás bűncselekményének gyanúja miatt, azonban a tettesek kiléte egyelőre ismeretlen. A rendőrség ezért nyilvánosságra hozta a biztonsági kamera felvételét, és a lakosság segítségét kérik a tolvajok beazonosításához.
A hatóság kéri, hogy aki felismeri a képen látható személyeket, tudja, hol tartózkodhatnak, vagy bármilyen érdemi információval rendelkezik az esettel kapcsolatban, hívja a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-1-236-2897-es telefonszámon, vagy tegyen bejelentést a Telefontanú 06-80-555-111 zöldszámán, illetve a 112 központi segélyhívón - írja a Police.hu, ahol a körözött személyek fotóját is meg lehet tekinteni.
