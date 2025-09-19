Halálos vonatgázolás Zuglóban - ezért történhetett a végzetes baleset

Helyszínelők és mentősök ácsorogtak szerdán (szeptember 17.), a Zugló és a XVI. kerület határán fekvő Füredi úti átjárónál, ahol tragikus vonatgázolás történt az esti órákban. Információink szerint, a Pilisvörösvárról érkező vonat az átjáró gyalogos részének szélén gázolta el az illetőt, akit több méterrel előrébb is lökött.

Ezen a szakaszon történt a vonatgázolás. Az autós átjáró mellett egy gyalogos átjáró is van a bicikliseknek és a sétálóknak - vélhetően az áldozat is itt akart átkelni Fotó: Bors

Vonatgázolás Zuglóban: szörnyű kürtszót hallottak a helyiek

A vonatközlekedés a szakaszon órákra megbénult, a forgalom leállt:

- A Pilisvörösvárról 19:52-kor Rákosra indult S76-os vonat Zuglóban, a Füredi utcai átjáróban elütött egy embert - közölte szűkszavúan a Mávinform.

Nagyon sok rendőr volt, meg mentő is, álltak a sínek mentén. Aztán, amikor én arra jártam, már csak a rendőrök és a temetkezési vállalat kocsija állt ott. Nagyon sokáig helyszíneltek, szerintem még éjfélkor is kint voltak

- mesélte egy környékbeli férfi, ottjártunkkor. Hozzátette, az első hírek egy robogósról szóltak, ezután tudták csak meg, hogy valójában egy gyalogosról volt szó. A helyiek a végzetes baleset előtt hallottak egy hátborzongató kürtszót is.

Ez egészen jól kivilágított szakasz, kizártnak tartom, hogy ne látta volna a vonatot, ha mondjuk nem is hallotta. Az átjáró előtt pedig még kanyarból is jön a vonat, ha új típusú, csendesebb szerelvényről van szó, elképzelhető, hogy nem hallotta. A vonat szinte átment rajta, métereket előre lökte

- mesélte a közelben lakó Bence. A fiatal férfi hozzáfűzte, hogy a vasúti síneken gyakran mennek át a gyalogosok itt akkor is, ha jól láthatóan villog a tiltó jelzés:

- Naponta többször is átmegyek itt, elég sűrű a vonatforgalom. Ennek ellenére a gyalogosok és sok biciklis is tömegével hajt át a tiltó jelzés ellenére, szoktam látni, mikor állok a kocsival. Nemrég volt, hogy egy srác úgy szaladt át a vonat előtt, majdnem elütötte. Nem is értem, ő például hogyan nem látta vagy hallotta a vonatot, de be volt dugva a füle. Hogy most is ez történ-e, nem tudom - szögezte le Bence.