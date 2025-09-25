Ittasan okozta egy idős házaspár halálát, börtönt kapott a sofőr

Halált okozó, ittas állapotban elkövetett járművezetés bűntettében mondta ki a Debreceni Járásbíróság bűnösnek azt a férfit, aki egy közlekedési balesetben egy idős házaspár halálát okozta.

Ittas vezetéssel egy idős házaspár halálát okozta Fotó: rawpixel.com / Forrás: Freepik.com

Egy idős házaspár életét vesztette

A bíróság 6 év 3 hónap végrehajtandó szabadságvesztésre ítélte a gázoló férfit és 5 évre eltiltotta a közúti járművezetéstől - tájékoztatta a Debreceni Törvényszék szóvivője az MTI-t.

Közleményében Dobó Dénes azt írta, hogy a bíróság ítélete nem jogerős, bár az ügyészség tudomásul vette, de fellebbezéshez folyamodott a vádlott és védője.

2024. május 28-án kora délután a férfi a megengedettnél nagyobb sebességgel kezdte meg egy autó előzését. A vádlott az előző este alkoholt fogyasztott, emiatt nem tudta uralni a járművét, ami megcsúszott. Nem tudta visszairányítani az autóját, így az áttért a menetirány szerinti bal oldali sávba, ahol összeütközött a vele szembe jövő autóval, melyet az egyik áldozat vezetett.

A hatalmas erejű ütközéstől a vétlen autó az út melletti homokos falnak csapódott. A 76 éves sofőr és felesége a helyszínen életüket vesztették.