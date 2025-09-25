Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Aggasztó: eltűnt egy turista, napok óta nem találják

eltűnt
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 25. 14:55
körözésrendőrségturistakeresés
A mentőakcióban hajók és helikopterek is részt vesznek.
KL
A szerző cikkei

Egyre nagyobb az aggodalom egy Balin tartózkodó brit turista eltűnése miatt, a férfit több mint 24 órával ezelőtt sodorta el a tenger.

Kislányt gázoltak Kiskunhalason
A rendőrök nagy erőkkel keresik az eltűnt férfit Fotó: Shutterstock

Harrison Edward Nada Kontounas szerda délután két barátjával úszott, amikor egy erős áramlat elsodorta őt a Legian strandon. A vízimentők figyelmeztették őket, hogy jöjjenek ki a vízből, mivel 29 km/h erejű szélre lehet számítani. Barátainak sikerült visszajutniuk a partra, de a 23 éves londoni férfi eltűnt a háborgó tengerben. Harrison Edward Nada Kontounast jelenleg is nagy erőkkel keresik a hatóságok. A mentőakcióban hajók és helikopterek is részt vesznek.

Az egyik kutató-mentő egység Legian strandra indult, ahol az áldozat úszott, míg a másik Kelan strandra. Nyoman Sidakarya, a Denpasari Kutató- és Mentőszolgálat (Basarnas) vezetője azt mondta:

Arra kérjük Önöket, hogy legyenek óvatosak, amikor szabadtéri tevékenységeket végeznek, beleértve a tengerparti turizmust is.

A turista eltűnése után vörös zászlókat helyeztek ki, amelyek azt jelzik, hogy azokon a szakaszokon tilos a vízbe menni veszélyes körülmények, például az árapály miatt - írja a Metro.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
