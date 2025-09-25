Aggasztó: eltűnt egy turista, napok óta nem találják

Egyre nagyobb az aggodalom egy Balin tartózkodó brit turista eltűnése miatt, a férfit több mint 24 órával ezelőtt sodorta el a tenger.

A rendőrök nagy erőkkel keresik az eltűnt férfit Fotó: Shutterstock

Harrison Edward Nada Kontounas szerda délután két barátjával úszott, amikor egy erős áramlat elsodorta őt a Legian strandon. A vízimentők figyelmeztették őket, hogy jöjjenek ki a vízből, mivel 29 km/h erejű szélre lehet számítani. Barátainak sikerült visszajutniuk a partra, de a 23 éves londoni férfi eltűnt a háborgó tengerben. Harrison Edward Nada Kontounast jelenleg is nagy erőkkel keresik a hatóságok. A mentőakcióban hajók és helikopterek is részt vesznek.

Az egyik kutató-mentő egység Legian strandra indult, ahol az áldozat úszott, míg a másik Kelan strandra. Nyoman Sidakarya, a Denpasari Kutató- és Mentőszolgálat (Basarnas) vezetője azt mondta:

Arra kérjük Önöket, hogy legyenek óvatosak, amikor szabadtéri tevékenységeket végeznek, beleértve a tengerparti turizmust is.

A turista eltűnése után vörös zászlókat helyeztek ki, amelyek azt jelzik, hogy azokon a szakaszokon tilos a vízbe menni veszélyes körülmények, például az árapály miatt - írja a Metro.