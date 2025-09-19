Feszítővágóval szabadították ki az utast, iszonyatos baleset történt az M3-ason

Megint ki kellett vonulniuk a tűzoltóknak, miután összeütközött két gépkocsi az M3-as autópálya 27-es kilométerszelvényénél, Gödöllő térségében, a Nyíregyháza felé vezető irányban.

Az egyik járműbe beszorult egy utas, akit a gödöllői hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével mentettek ki. Az egység mellett a társhatóságok is kiérkeztek a helyszínre, ahol a baleset miatt irányítás mellett halad a forgalom az érintett pályaszakaszon - számol be róla a katasztrófavédelem.

Budapest felé is baleset történt az M3-ason

Balesetek lassítják a közlekedést az M3-as autópályán mindkét irányba péntek este. Az Útinform a honlapján azt írta, a Budapest felé vezető oldalon, az M31-es autópálya csomópontjánál súlyos baleset történt. A 28-as kilométernél megállították a forgalmat a kiépített terelésben - írja az MTI.



