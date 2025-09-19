Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
20°C Székesfehérvár

Vilhelmina névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Feszítővágóval szabadították ki az utast, iszonyatos baleset történt az M3-ason

baleset
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 19. 20:20 / FRISSÍTÉS: 2025. szeptember 19. 20:47
ütközésM3-as autópályakatasztrófavédelemkarambol
Aki csak teheti kerülje el ezt a szakasz!

Megint ki kellett vonulniuk a tűzoltóknak, miután összeütközött két gépkocsi az M3-as autópálya 27-es kilométerszelvényénél, Gödöllő térségében, a Nyíregyháza felé vezető irányban.

Az egyik járműbe beszorult egy utas, akit a gödöllői hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével mentettek ki. Az egység mellett a társhatóságok is kiérkeztek a helyszínre, ahol a baleset miatt irányítás mellett halad a forgalom az érintett pályaszakaszon - számol be róla a katasztrófavédelem.

Budapest felé is baleset történt az M3-ason

Balesetek lassítják a közlekedést az M3-as autópályán mindkét irányba péntek este. Az Útinform a honlapján azt írta, a Budapest felé vezető oldalon, az M31-es autópálya csomópontjánál súlyos baleset történt. A 28-as kilométernél megállították a forgalmat a kiépített terelésben - írja az MTI.


 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu