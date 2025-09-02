Brutális baleset a főváros szívében: kamionnal ütközött egy sofőr

Összeütközött egy személyautó és egy kamion Budapest XIV. kerületében, az M3-as autópálya kivezető szakaszán, a Nagy Lajos király útja közelében. A fővárosi hivatásos tűzoltókat riasztották a balesethez, amely akadályozza a forgalmat. A járművek másfél sávot elfoglalnak az érintett sztrádaszakaszon – írja a Katasztrófavédelem.