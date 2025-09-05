Beszorult egy utas, rohantak a mentők: óriási baleset történt a XIII. kerületben

Összeütközött három gépkocsi a XIII. kerületi Váci úton, a felüljárón. A baleset következtében egy utas nem tudta elhagyni az egyik járművet, a fővárosi hivatásos tűzoltók a mentőkkel együttműködve emelték ki. Az egység emellett áramtalanítja a kocsikat, a helyszínelést követően pedig megszünteti a forgalmi akadályt, közölte a katasztrófavédelem.

Mentőt is riasztottak / Fotó: Facebook (Képünk illusztráció)