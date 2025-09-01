Durva baleset történt a Bécsi úton: megbénult a tömegközlekedés is

Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 01. 06:50
Az ütközés erejétől kitört az egyik jármű kereke.
Súlyos balesettel indult a szeptember elseje a fővárosban is: összeütközött két gépkocsi a III. kerületi Bécsi úton, nem messze a Bojtár utcától.

Az ütközés erejétől kitört az egyik jármű kereke. A fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanították a kocsikat, amelyekben összesen öten utaztak. A karambol miatt forgalmi akadály alakult ki, amely a közösségi közlekedési járművek haladását is érinti - számol be róla a katasztrófavédelem.

 

