Kattant a bilincs, idős emberekre vadászott egy elkövető Budapesten

támadás
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 03. 09:35
Budapestrablás
Négy áldozata volt a borzalmas támadásoknak.

Hihetetlen támadások történtek Budapesten a XI. és IX. kerületében az elmúlt hetekben. Egy támadó három idős nőre és egy férfira csapott le és hátulról letépte a nyakláncukat. 

sziréna, rendőrség
Idős emberek váltak támadás áldozatává Budapesten / Fotó: unsplash.com (Képünk illusztráció)

A 77-81 év közötti áldozatokat fényes nappal támadták meg, az anyagi káruk meghaladja az egymillió forintot. A ferencvárosi nyomozók azonosították a feltételezett tettest, információik alapján az 56 éves A. Györgyöt, akit szeptember 1-jén a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Kékcsén fogtak el. 

A gyanúsítottat többrendbeli kifosztás, valamint időskorú személy sérelmére elkövetett könnyű testi sértés bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki, őrizetbe vették, majd kezdeményezték letartóztatását - írja a police.hu.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
