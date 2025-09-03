Kattant a bilincs, idős emberekre vadászott egy elkövető Budapesten

Hihetetlen támadások történtek Budapesten a XI. és IX. kerületében az elmúlt hetekben. Egy támadó három idős nőre és egy férfira csapott le és hátulról letépte a nyakláncukat.

Idős emberek váltak támadás áldozatává Budapesten / Fotó: unsplash.com (Képünk illusztráció)

A 77-81 év közötti áldozatokat fényes nappal támadták meg, az anyagi káruk meghaladja az egymillió forintot. A ferencvárosi nyomozók azonosították a feltételezett tettest, információik alapján az 56 éves A. Györgyöt, akit szeptember 1-jén a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Kékcsén fogtak el.

A gyanúsítottat többrendbeli kifosztás, valamint időskorú személy sérelmére elkövetett könnyű testi sértés bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki, őrizetbe vették, majd kezdeményezték letartóztatását - írja a police.hu.