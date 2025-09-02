Szörnyű autóbaleset: gyerekek is megsérültek, amikor jármű a járdára hajtott

Egy jármű a gyalogosok közé hajtott, többen is megsérültek, köztük gyerekek is.

Gyermekek is megsérültek az autóbalesetben Fotó: Pexels illusztráció

Autóbaleset Kuangcsouban, jármű sodorta el a gyalogosokat

Az autóbaleset a Zhuangtou Park közelében, egy hídnál történt. A rendőrség közlése szerint hat ember sérült meg, vannak akiket súlyos állapotban kellett kórházba szállítani. A sérültek között gyermekek is vannak.

Az online megosztott felvételeken látszik, hogy egy fekete kisbusz az út szélén lévő területnek ütközött, ahol a gyalogosok tartózkodtak. A videókon és képeken látható, hogy a kisbusz súlyosan megrongálódott – írja az Express. – A helyi beszámolók szerint a gyanúsított, egy 40 éves férfit, a rendőrség elfogta. A hatóságok úgy vélik a balesetet a vezető fáradtsága okozta. Az ittas vezetés lehetőségét kizárták, de a nyomozás tovább folyik.

A Kuangcsou-i közlekedési rendőrség szóvivője elmondta: „Hat ember sérült meg a balesetben a Zhuangtou Park közelében. A gyanúsítottat őrizetbe vettük, a vizsgálat tovább folyik, és további részleteket a hatóságok a nyomozás előrehaladtával fognak közzétenni.”