Kivonultak a rendőrök Marsi Anikó lakásához: "Ekkor döntöttem úgy, hogy eladjuk!"

Nem titok, hogy a műsorvezető, Marsi Anikó és párja, Gyarmati Gábor már jó ideje ingázik Budapest és Balaton között. Pontosabban a csendes és festői szépségű Balatonfűzfőn élnek. A nem is olyan régen vásárolt házat Gábor a felesége segítségével kényelmes otthonná varázsolta. Ám ha ez nem elég, idén tavasszal Anikó beleszeretett egy másik fűzfői ingatlanba is, amelyet megvásárolt, és a kedvesére vár a feladat, hogy ott is paradicsomi állapotokat teremtsen. Felvetődik a kérdés, hogy miért kellett még egy ház.

Marsi Anikó férje, Gyarmati Gábor ezt a házat újítják fel kedvesével (Fotó: TUMBÁSZ HÉDI / HOT! MAGAZIN)

"Nagyon egyszerű a válaszom: mert nem vagyok normális! De a vásárlásnak van másik magyarázata is. Volt anyukám révén egy kis budapesti lakásunk, ahová a legnagyobb meglepetésemre beköltözött egy hívatlan vendég. Épp ki akartuk adni a lakást, és amikor egyszer fölszaladtam leolvasni a villanyórát, akkor szembesültem azzal a kellemetlen ténnyel, hogy valaki pár napja igencsak jól érezheti ott magát.”

Azonnal hívtam a rendőrséget, szerintem csak a véletlenen múlt, hogy nem futottam össze a betolakodóval. Na, ekkor döntöttem úgy, hogy ezt a lakást eladjuk.

„És az is nyilvánvaló lett, hogy túl sokfelé vagyunk egyszerre. Kicsit lakunk a Hegyvidéken, viszont Fűzfőbe szerelmesek vagyunk. Nem kell ez a budapesti kis lakás, nincs ennyi energiánk, egyszerűen nem tudunk ennyi felé figyelni és szakadni. Ekkor találtam ki, hogy vegyünk helyette egy vidéki házat – hol máshol, mint Balatonfűzfőn –, amiben nem mi lakunk, hanem felújítjuk, berendezzük az én kidobott régi bútor „mániámnak” megfelelően, Gábor szépen kifesti, kipofozza, majd kiadjuk. Ez volt a terv, de közben a férjem elkezdett fűtőablakozni” – mesélte Anikó egy szuszra a most megjelent hot! magazinnak.

Marsi Anikó: „Nem dobunk ki semmit!”

Marsi Anikó és Gyarmati Gábor bemutatták a házat, és elmesélték, hogy mi mindent szeretnének megváltoztatni.

Marsi Anikó gyerekeinek tartaniuk kell a tempót édesanyjukkal (Fotó: TUMBÁSZ HÉDI / HOT! MAGAZIN)

"Ez úgy szokott nálunk kinézni, hogy nem dobunk ki semmit! Ez én mániám. De az ágyakat leszámítva régi, mások által kidobott, leselejtezett bútorokkal operálunk. Én kitalálom, a férjem pedig megcsinálja. Úgy imádom!"