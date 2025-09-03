Kivonultak a rendőrök Marsi Anikó lakásához: "Ekkor döntöttem úgy, hogy eladjuk!"

Nem titok, hogy a műsorvezető, Marsi Anikó és párja, Gyarmati Gábor már jó ideje ingázik Budapest és Balaton között. Pontosabban a csendes és festői szépségű Balatonfűzfőn élnek. A nem is olyan régen vásárolt házat Gábor a felesége segítségével kényelmes otthonná varázsolta. Ám ha ez nem elég, idén tavasszal Anikó beleszeretett egy másik fűzfői ingatlanba is, amelyet megvásárolt, és a kedvesére vár a feladat, hogy ott is paradicsomi állapotokat teremtsen. Felvetődik a kérdés, hogy miért kellett még egy ház.
"Nagyon egyszerű a válaszom: mert nem vagyok normális! De a vásárlásnak van másik magyarázata is. Volt anyukám révén egy kis budapesti lakásunk, ahová a legnagyobb meglepetésemre beköltözött egy hívatlan vendég. Épp ki akartuk adni a lakást, és amikor egyszer fölszaladtam leolvasni a villanyórát, akkor szembesültem azzal a kellemetlen ténnyel, hogy valaki pár napja igencsak jól érezheti ott magát.”
Azonnal hívtam a rendőrséget, szerintem csak a véletlenen múlt, hogy nem futottam össze a betolakodóval. Na, ekkor döntöttem úgy, hogy ezt a lakást eladjuk.
„És az is nyilvánvaló lett, hogy túl sokfelé vagyunk egyszerre. Kicsit lakunk a Hegyvidéken, viszont Fűzfőbe szerelmesek vagyunk. Nem kell ez a budapesti kis lakás, nincs ennyi energiánk, egyszerűen nem tudunk ennyi felé figyelni és szakadni. Ekkor találtam ki, hogy vegyünk helyette egy vidéki házat – hol máshol, mint Balatonfűzfőn –, amiben nem mi lakunk, hanem felújítjuk, berendezzük az én kidobott régi bútor „mániámnak” megfelelően, Gábor szépen kifesti, kipofozza, majd kiadjuk. Ez volt a terv, de közben a férjem elkezdett fűtőablakozni” – mesélte Anikó egy szuszra a most megjelent hot! magazinnak.
Marsi Anikó és Gyarmati Gábor bemutatták a házat, és elmesélték, hogy mi mindent szeretnének megváltoztatni.
"Ez úgy szokott nálunk kinézni, hogy nem dobunk ki semmit! Ez én mániám. De az ágyakat leszámítva régi, mások által kidobott, leselejtezett bútorokkal operálunk. Én kitalálom, a férjem pedig megcsinálja. Úgy imádom!"
A felújítás művészei elárulták, hogy mikorra képzelik el a befejezést.
"Én tegnapra szeretném"– mondta Anikó. "Gábor, te mit mondasz, mikor lesz kész?"
"A legkorábban októberben – válaszolta a férj –, de a fűtési szezonra meglesz, meg kell legyen, mert szeretnénk, ha minél többen megtapasztalnák közvetlen közelről, hogy milyen érzés fűtő nyílászárókkal meleget varázsolni egy otthonban. Jöhettek ti is! Sőt, gyertek!"
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.