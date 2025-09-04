Miskei gyerekgyilkosságÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start ProgramKoós Boglárka
Hősiesen küzdöttek a tűzzel – Megfékezték a lángokat az M7-es autópályán

tűz
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 04. 11:25 / FRISSÍTÉS: 2025. szeptember 04. 11:26
lángokattűzoltók
A tűzoltóknak sikerült megküzdeni a tűzzel.

Drámai pillanatok játszódtak le szeptember 2-án az M7-es autópálya 80-as kilométerszelvényénél, a lepsényi lehajtó közelében. A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda bevetési egységei vízi mentési gyakorlatra tartottak Budapestről a Balatonhoz, amikor egy füstölgő kamionra lettek figyelmesek.

tűz
A tűz végül nem tett kárt senkiben. Fotó:  Unsplash

A jármű mellett egy férfi kétségbeesetten próbálta poroltóval megfékezni a lángokat, ám a tűz egyre csak terjedt. A rendőrök azonnal cselekedtek: lezárták a forgalmat, értesítették a tűzoltókat és a mentőket, közben pedig igyekeztek megakadályozni, hogy a lángok továbbterjedjenek.

 Szerencsére személyi sérülés nem történt, a tűz azonban komoly veszélyt jelentett a környezetre. A helyszínre érkező székesfehérvári hivatásos és polgárdi önkormányzati tűzoltók végül eloltották a kamion lángjait. A rendőrök gyors reagálása és a tűzoltók összehangolt munkája akadályozta meg, hogy a tragédia súlyosabb következményekkel járjon – írja a Police.hu.

 

