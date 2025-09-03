Most érkezett: Egymásba hajtott két autó Újfehértón

Miskei gyerekgyilkosságÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
baleset
Tűzoltók és mentők is a helyszínen vannak.

Két személyautó ütközött össze Újfehértón, a Kossuth Lajos utca és a Béke utca kereszteződésében, a Főtér közelében. A balesethez a helyi önkormányzati tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a járműveket, ezután a helyszínre mentő is érkezett. Az érintett útszakaszon a forgalom félpályán halad - írja a katasztrófavédelem.

 

 

