Tűz ütött ki Budaörsön: több vízsugárral próbálják megfékezni a lángokat

Rohantak a tűzoltók, miután kigyulladt egy személyautó Budaörsön, a Légimentő utcában, az M1-es autópálya közelében.
Teljes terjedelmében égett a jármű, amikor a törökbálinti hivatásos tűzoltók a helyszínre érkeztek A raj két vízsugárral eloltotta a lángokat - számol be róla a katasztrófavédelem.
