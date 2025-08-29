Tűz ütött ki Budaörsön: több vízsugárral próbálják megfékezni a lángokat

Rohantak a tűzoltók, miután kigyulladt egy személyautó Budaörsön, a Légimentő utcában, az M1-es autópálya közelében.

Teljes terjedelmében égett a jármű, amikor a törökbálinti hivatásos tűzoltók a helyszínre érkeztek A raj két vízsugárral eloltotta a lángokat - számol be róla a katasztrófavédelem.