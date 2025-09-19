Aggasztó: hónapok óta nem találják a tündéri kétéves kislányt

A rendőrség körözést adott ki a 2022. október 5-én, Baján született S. Brianna ügye kapcsán.

A rendőrség a lakosság segítségét kéri Fotó: Police.hu

A gyermek a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság tájékoztatása szerint még 2025. július 16-án tűnt el. A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság közlése szerint a kislány eltűnésének a körülményei egyelőre tisztázatlanok. A rendőrök azt kérik, ha bárki tud valamit a gyerekről, arról, hol lehet most, haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot a Kiskunhalasi Rendőrkapitánysággal, ezzel segítve a nyomozást - írja az haon.hu.

Az alábbi elérhetőségeken tudsz segíteni a rendőrségnek: