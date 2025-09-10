Baleset, baleset hátán: nincs nyugta ma a mentőknek és a tűzoltóknak

Rövid időn belül három balesetről is beszámoltak a Katasztrófavédelem oldalán. Elsőként azt írták meg, hogy három gépkocsi szenvedett utoléréses balesetet a XVIII. kerületi Gyömrői úton, a Csongor utca és a Tünde utca közötti szakaszon. A fővárosi hivatásos tűzoltók megkezdték a karambolos járművek áramtalanítását, a balesethez pedig az egység mellett a mentők is kiérkeztek.
Ezt követően beszámoltak arról, hogy letért az úttestről, majd több parkoló járműnek ütközött egy teherautó Baján, az 51-es főút Arany János utcai szakaszán, a Pázmány Péter utca közelében. Az ütközés következtében egy tűzcsap és egy elektromos szekrény is károsodott. A bajai hivatásos tűzoltók áramtalanítják a teherautót. A balesethez a társhatóságok is megérkeztek, valamint a víz- és az áramszolgáltató munkatársait is a helyszínre kérték a tűzcsap és az elektromos szekrény miatt.
Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom a hatósági beavatkozás idejére
- figyelmeztettek.
Végül arról írtak, hogy a tetejével az árokba borult egy gépkocsi Vácon, a Gödöllői úton. A járműben csak a vezetője utazott, akit a váci hivatásos tűzoltók emeltek ki, majd átadták a mentőknek. A baleset miatt lezárták az érintett útszakaszt.
