Az utolsó fotó Kaszás Nikolettről: továbbra is rejtély, hová tűnt a fiatal lány

Továbbra is rejtély, hol lehet Kaszás Nikolett, akiről szeptember 7-én hallottak utoljára szerettei. Azóta nem adott életjelet magáról. Noha a hatóságok is nagy erőkkel keresik, eddig nem jutottak eredményre. A 27 éves nőt mintha a föld nyelte volna el. Ráadásul az eltűnése előtt több megmagyarázhatatlan történés is lezajlott. Most egy új fotó látott napvilágot róla.

Kaszás Nikolett szeptember 7-én tűnt el, méghozzá igen rejtélyes körülmények közt Fotó: Police.hu

Rejtélyes telefonhívást kapott Kaszás Nikolett, mielőtt eltűnt

Kaszás Nikolett szeptember 7-én indult túrázni a Rám-szakadékhoz. Az üzenetei alapján, amit a párjával váltott, az derült ki, hogy sikeresen teljesítette a túrát, és épp hazafelé indult. Ez volt az utolsó pont, ahol bemérték a telefonját. Hajnalban azonban ismét érkezett egy üzenet a nevében, azonban már nem az ő mobiljáról. Ráadásul állítólag Niki utolsó üzenetei igen furcsák voltak. "Furcsa volt, hogy milyen kifejezéseket használ az esti üzeneteiben a Niki, ugyanis rá azok nem voltak a jellemzők" – árulta el a lány barátja egy csoportban, az eltűnést követően.

A rejtélyt tovább fokozza, hogy Nikolettet az eltűnése előtti időben hívta egy szám, ugyanakkor azóta a rendőrség sem tudja lenyomozni az ismeretlen hívót. Senki sem tudja, ki próbálta meg elérni a fiatalt az eltűnése előtt.

Az utolsó fotó, ami Kaszás Nikolettről készült az eltűnése előtt

A rendőrség közzétette azt a kamerafelvételt, ami Nikiről utoljára készült. Ezen jól látszik, mit viselt akkor: egy fekete pólót, kék farmert és egy fehér sportcipőt. Talán ez a kép segít megtalálni őt, és kibogozni a rejtélyt, ami az eltűnését övezi...