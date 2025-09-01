Ázsia ExpresszKrausz Gábor esküvőCharlie KirkOtthon Start Program
Kell a segítség: 1 éves kislány tűnt el nyomtalanul, látta valaki?

eltűnt
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 15. 14:01
rendőrségkeresés
Nagy erőkkel keresi a rendőrség az 1 hete eltűnt gyermeket.

A zaol.hu írja, hogy a szombathelyi rendőrség körözést adott ki egy 1 éves kislány megtalálása érdekében. K. Nadin Hermina egy hete tűnt el, szeptember 7-én, vasárnap veszett nyoma, azóta keresik őt – utoljára egy barna színű melegítőben látták.

eltűnt apuka
Illusztráció / Fotó: Gé / MW

Ide kattintva lehet megtekinteni egy képet az eltűnt kislányról – amíg valamilyen oknál fogva le nem veszik.

Aki információval rendelkezik a hollétéről, hívja a szombathelyi rendőrséget a +36(94)521-169 telefonszámon, vagy a 112-es számot

– írták.

 

