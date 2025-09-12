Ismeretlen holttestre bukkantak - napok óta ott lehetett már

Egy oszladozó férfi holttestére bukkantak szeptember 8-án Hajdú-Bihar vármegye területén, Nagykereki külterületén, egy erdős-bokros részen. A 166–170 centiméter magas, közepes testalkatú, ősz hajú, borostás férfi fekete, Quechua márkájú polárpulóvert és szürke, pamut térdnadrágot viselt. A Haon.hu beszámolója szerint a holttest napok óta az út mellett fekhetett, mielőtt egy férfi megtalálta.
A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság közölte, hogy idegenkezűségre, bűncselekményre utaló körülmény nem merült fel, de a haláleset körülményeit vizsgálják. Az elhunyt személyazonossága egyelőre ismeretlen – írja az Origo. –
A helyszíni és halottszemle során bűncselekményre, idegenkezűségre utaló körülmény nem merült fel, a Berettyóújfalui Rendőrkapitányság az Általános Közigazgatási Rendtartásról szóló törvény alapján vizsgálja a haláleset körülményeit
– tudatták.
A közelmúltban Ságváron is találtak egy ismeretlen férfi emberi maradványait, akinek állkapcsa hiányzott, de annak az ügynek a részletei egyelőre szintén tisztázatlanok.
