Ismeretlen holttestre bukkantak - napok óta ott lehetett már

rendőrség
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 12. 16:35
holttestidegenkezűség
A rendőrség lefolytatta a halottszemlét. A holttest napok óta fekhetett a hajdú-bihari település határában.

Egy oszladozó férfi holttestére bukkantak szeptember 8-án Hajdú-Bihar vármegye területén, Nagykereki külterületén, egy erdős-bokros részen. A 166–170 centiméter magas, közepes testalkatú, ősz hajú, borostás férfi fekete, Quechua márkájú polárpulóvert és szürke, pamut térdnadrágot viselt. A Haon.hu beszámolója szerint a holttest napok óta az út mellett fekhetett, mielőtt egy férfi megtalálta. 

A holttest napok óta fekhetett a hajdú-bihari település határában a rendőrség szerint
A holttest napok óta fekhetett a hajdú-bihari település határában a rendőrség szerint Fotó: Police.hu

A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság közölte, hogy idegenkezűségre, bűncselekményre utaló körülmény nem merült fel, de a haláleset körülményeit vizsgálják. Az elhunyt személyazonossága egyelőre ismeretlen – írja az Origo. – 

A helyszíni és halottszemle során bűncselekményre, idegenkezűségre utaló körülmény nem merült fel, a Berettyóújfalui Rendőrkapitányság az Általános Közigazgatási Rendtartásról szóló törvény alapján vizsgálja a haláleset körülményeit


– tudatták. 

A közelmúltban Ságváron is találtak egy ismeretlen férfi emberi maradványait, akinek állkapcsa hiányzott, de annak az ügynek a részletei egyelőre szintén tisztázatlanok.

 

