Gyilkosság fedte a látszólagos utazást - megöltek egy tiszakécskei férfit

rendőrség
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 12. 11:35
Tiszakécskenyomozás
A rendőrök fényt derítettek az igazságra.

A mozaikdarabokból állt össze a tiszakécskei gyilkosság története.

A tiszakécskei férfi gyilkosát leleplezték a rendőrök
 A tiszakécskei férfi gyilkosát leleplezték a rendőrök Fotó: Police.hu

A rendőrök feltárták a tiszakécskei férfi halálának részleteit

A Kecskeméti Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya július 15-étől körözést folytatott egy tiszakécskei férfi eltűnése miatt - írja a police.hu.

Eleinte úgy tűnt, hogy a férfi párjával való veszekedés után elindult egy régóta tervezett romániai utazásra. A kecskeméti hatóságok mindenre kiterjedő adatgyűjtésnek köszönthetően összeállt a teljes kép. A román férfit párja veje ölte meg, és egy közelben lévő erdőbe rejtette el a holttestet. A tiszakécskei férfi beismerte tettét. Emberölés miatt őrizetbe vették, és a bíróság elrendelte letartóztatását.

A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtótájékoztatón ismertette az ügy részleteit.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
