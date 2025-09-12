Gyilkosság fedte a látszólagos utazást - megöltek egy tiszakécskei férfit

A mozaikdarabokból állt össze a tiszakécskei gyilkosság története.

A tiszakécskei férfi gyilkosát leleplezték a rendőrök Fotó: Police.hu

A rendőrök feltárták a tiszakécskei férfi halálának részleteit

A Kecskeméti Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya július 15-étől körözést folytatott egy tiszakécskei férfi eltűnése miatt - írja a police.hu.

Eleinte úgy tűnt, hogy a férfi párjával való veszekedés után elindult egy régóta tervezett romániai utazásra. A kecskeméti hatóságok mindenre kiterjedő adatgyűjtésnek köszönthetően összeállt a teljes kép. A román férfit párja veje ölte meg, és egy közelben lévő erdőbe rejtette el a holttestet. A tiszakécskei férfi beismerte tettét. Emberölés miatt őrizetbe vették, és a bíróság elrendelte letartóztatását.

A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtótájékoztatón ismertette az ügy részleteit.