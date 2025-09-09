Gyújtogatás történt! Ötvenezer háztartás maradt áram nélkül Berlinben

A rendőrség nyomozást indított szándékos gyújtogatás miatt Berlinben, még az is lehetséges, hogy a bűncselekményt politikai indokok vezérelték.

Áram nélkül maradt ötvenezer háztartás Berlinben Fotó: Unsplash (Illusztráció)

Az ügyet a politikai bűncselekmények felderítésére szakosodott egység vizsgálja

- idézi a HírTV, Anja Dierschke rendőrségi szóvivőt.

A Tagesspiegel című lap szerint a nyomozók vizsgálják, hogy kapcsolat lehet- e a Tesla múltheti bejelentése, miszerint a cég fejlesztési központot nyitna a Treptow-Köpenick kerületben és a gyújtogatás között.

A nyomozók párhuzamot vontak egy 2024-es támadás miatt, amely során a Tesla-ellenes szélsőbaloldali szervezet megbénította a gyár működését. A Berlin melletti Tesla-üzem nem kommentálta egyelőre az esetet.

Egy ismeretlen elkövető magára vállalta a támadást az Indymedia szélsőbaloldali internetes fórumon. Közleményében szerepel, hogy célja az Adlershof tudományos park volt, ahol technológiai központok és a Humboldt Egyetem több tanszéke is működik. A közlemény hitelességét már vizsgálja a rendőrség.

Bár 15 ezer lakásban már helyreállt az áramszolgáltatás, de a teljes szolgáltatást csak szerdán kapcsolják vissza. A közlekedési lámpák nem működtek, a tömegközlekedés akadozott, és a városi sürgősségi szolgálatok egyes részei ideiglenesen nem voltak elérhetők. A főváros villamosenergia-hálózatának üzemeltetője, a Stromnetz Berlin közölte, hogy közel 50 000 ügyfelet érintett a katasztrófa, köztük mintegy 42 000 háztartást és 3000 vállalkozást.







