Mentőhelikopter a helyszínen, feszítővassal mentenek az M1-esen Bicskénél

Összeütközött egy kisteherautó és egy nyerges vontató az M1-es autópálya 36-os kilométerénél, a Győr felé vezető oldalon, Bicske térségében. A tatabányai hivatásos és a bicskei önkormányzati tűzoltók egy embert feszítővágó segítségével szabadítottak ki - közölte a Katasztrófavédelem.

A helyszínre mentőhelikopter is érkezett. A sztráda érintett szakaszát teljes szélességében lezárták.