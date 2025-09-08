Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
Mentőhelikopter a helyszínen, feszítővassal mentenek az M1-esen Bicskénél

baleset
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 08. 12:04
BicskeM1-es autópálya
A sztráda Győr felé vezető szakaszát teljes szélességében lezárták.

Összeütközött egy kisteherautó és egy nyerges vontató az M1-es autópálya 36-os kilométerénél, a Győr felé vezető oldalon, Bicske térségében. A tatabányai hivatásos és a bicskei önkormányzati tűzoltók egy embert feszítővágó segítségével szabadítottak ki - közölte a Katasztrófavédelem.

 

A helyszínre mentőhelikopter is érkezett. A sztráda érintett szakaszát teljes szélességében lezárták.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
