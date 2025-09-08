Mentőhelikopter a helyszínen, feszítővassal mentenek az M1-esen Bicskénél

Összeütközött egy kisteherautó és egy nyerges vontató az M1-es autópálya 36-os kilométerénél, a Győr felé vezető oldalon, Bicske térségében. A tatabányai hivatásos és a bicskei önkormányzati tűzoltók egy embert feszítővágó segítségével szabadítottak ki - közölte a Katasztrófavédelem.
A helyszínre mentőhelikopter is érkezett. A sztráda érintett szakaszát teljes szélességében lezárták.
