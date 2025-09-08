Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
Súlyos baleset történt az M3-as autópályán, óriási a torlódás

baleset
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 08. 14:25 / FRISSÍTÉS: 2025. szeptember 08. 14:27
ütközésdugótorlódáskarambol
Aki csak teheti kerülje el ezt a szakaszt!

Nagy a káosz az M3-as autópályán hétfőn délután. Két helyen alakult ki tolódás a sztrádán, az egyik esetben egy baleset miatt.

Az M3-as autópályán, a Vásárosnamény felé vezető oldalon, Gödöllő térségében terelést építenek ki. A 28-as kilométerszelvény mögött több kilométeres torlódás alakult ki hétfőn délután. Az ellenkező irányban, Budapest felé, Hatvan térségében egy kamion és egy kisteherautó karambolozott. Az 54-es kilométerszelvénynél a külső sávot lezárták, 5-6 kilométeres torlódás alakult ki - számol be róla a heol.hu az Útinform alapján.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
