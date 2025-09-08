Súlyos baleset történt az M3-as autópályán, óriási a torlódás

Nagy a káosz az M3-as autópályán hétfőn délután. Két helyen alakult ki tolódás a sztrádán, az egyik esetben egy baleset miatt.

Az M3-as autópályán, a Vásárosnamény felé vezető oldalon, Gödöllő térségében terelést építenek ki. A 28-as kilométerszelvény mögött több kilométeres torlódás alakult ki hétfőn délután. Az ellenkező irányban, Budapest felé, Hatvan térségében egy kamion és egy kisteherautó karambolozott. Az 54-es kilométerszelvénynél a külső sávot lezárták, 5-6 kilométeres torlódás alakult ki - számol be róla a heol.hu az Útinform alapján.