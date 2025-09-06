Most jött: elhunyt a budapesti vonatgázolás áldozata

Miskei gyerekgyilkosságKoós BoglárkaÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 06. 13:05
Egy 50 év körüli férfi vesztette életét.
Mint arról korábban beszámoltunk, szombat reggel elgázolt egy embert egy személyvonat a XIV. kerületi Szolnoki útnál. Most azonban az Országos Mentőszolgálat közleménye alapján kiderült, hogy a balesetben egy 50 éves körüli férfi meghalt. A Mávinform tájékoztatása szerint befejezték a helyszínelést, az S76-os vonatok ismét teljes útvonalon közlekednek, de a reggeli távolsági vonatok jelentős késéssel indulnak Budapestről Hatvan, Miskolc felé. A korábbi korlátozás miatt 110 perces késéssel közlekedik a Nyugati pályaudvarról Nagybátonyba tartó Szentkúti zarándokvonat.

Gázolt a vonat Budapesten Fotó:  Pexels.com

 

