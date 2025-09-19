Most jött: halálos vonatgázolás történt, egy ember életét vesztette

Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 19. 16:50
balesetszemélyautóhaláleset
Személyautó ütközött össze egy vonattal egy vasúti átjáróban. Az autó sofőrje halálos vonatgázolás áldozata lett, nem élte túl a balesetet.
Szered térségében halálos vonatgázolás történt. A közlekedési baleset során egy személyautó és egy vonat ütközött össze egy vasúti átjáróban.

halálos vonatgázolás
Halálos vonatgázolás történt egy vasútá átjáróban Fotó: Petr Dvořák / Forrás: Freepik.com

Halálos vonatgázolás történt

A rendőrség információi szerint az autóban két személy utazott. Egyikük a helyszínen az életét vesztette, míg a másik személy életéért küzdenek a kórházban.

Egy, a vonaton utazó nő azt nyilatkozta a Tvnoviny.sk-nak, hogy hallották, hogy dudál a vonat, majd a nagy ütközést is érezték. Az ablakból látszott az autóleszakadt kereke, leszálláskor pedig az autó meghalt utasára lettek figyelmesek. Ekkor folyt már az újraélesztés az autóban tartózkodó másik személy miatt.

A pozsonyi légi mentőszolgálat leszállásuk után átvette a 34 éves személy ellátását, majd lélegeztetőgépre kapcsolták és elszállították a nyitrai egyetemi kórházba. Állapota válságos. Vizsgálják még a baleset pontos körülményeit és okait, a vasúti forgalom pedig a helyszínelés ideje alatt szünetel - számol be róla a Paraméter.

 

