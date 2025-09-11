Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
22°C Székesfehérvár

Teodóra névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Megrázó fotó és videó érkezett a 39-es főúton történt halálos balesetről

baleset
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 11. 10:55
tragédiahalál
Sokkoló fotók láttak napvilágot a balesetről.

Ahogy arról korábban már írtunk, szörnyű közúti baleset történt csütörtök reggel a 39-es főúton, Tállya és Golop között. Egy személyautó és egy kisteherautó ütközött össze, a karambolnak halálos áldozata is van.

Halálos
Halálos volt a szörnyű baleset Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

A rendőrség tájékoztatása szerint a tragédia a 17-es kilométerszelvénynél történt. A személyautó sofőrje egy kanyarban megcsúszott, majd keresztbe fordult az úton. Ebben a pillanatban érkezett szembe egy kisteherautó, amely az anyósülés felőli oldalról olyan erővel csapódott a járműbe, hogy a karosszériát egészen a vezető ülésig gyűrte fel.

Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint egy 25 év körüli férfit könnyebb sérülésekkel kórházba szállítottak. Egy 40 év körüli sofőr azonban olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen megkezdett újraélesztés ellenére életét vesztette - értesült az Origo.

A helyszínelés idejére az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták. A hatóságok jelenleg is dolgoznak a baleset körülményeinek tisztázásán.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu