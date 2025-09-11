Megrázó fotó és videó érkezett a 39-es főúton történt halálos balesetről

Ahogy arról korábban már írtunk, szörnyű közúti baleset történt csütörtök reggel a 39-es főúton, Tállya és Golop között. Egy személyautó és egy kisteherautó ütközött össze, a karambolnak halálos áldozata is van.

Halálos volt a szörnyű baleset Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

A rendőrség tájékoztatása szerint a tragédia a 17-es kilométerszelvénynél történt. A személyautó sofőrje egy kanyarban megcsúszott, majd keresztbe fordult az úton. Ebben a pillanatban érkezett szembe egy kisteherautó, amely az anyósülés felőli oldalról olyan erővel csapódott a járműbe, hogy a karosszériát egészen a vezető ülésig gyűrte fel.

Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint egy 25 év körüli férfit könnyebb sérülésekkel kórházba szállítottak. Egy 40 év körüli sofőr azonban olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen megkezdett újraélesztés ellenére életét vesztette - értesült az Origo.

A helyszínelés idejére az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták. A hatóságok jelenleg is dolgoznak a baleset körülményeinek tisztázásán.