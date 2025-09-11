Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
Most jött: halálos baleset történt a magyar főúton

útzár
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 11. 09:42 / FRISSÍTÉS: 2025. szeptember 11. 09:44
tragédiabalesethalál
Az érintett útszakaszon teljes az útzár.
KL
Halálos kimenetelű közúti közlekedési baleset történt a 39-es főúton csütörtök reggel Tállya térségében, ahol egy személyautó és egy kisteherautó ütközött össze - közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferensével.

Janasóczki Attila tájékoztatása szerint a személyautó sofőrje a helyszínen életét vesztette, a helyszín teljes útzár mellett tart, az arra járók kerülőúton tudnak közlekedni - írja az MTI.

 

