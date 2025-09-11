Most jött: halálos baleset történt a magyar főúton

Halálos kimenetelű közúti közlekedési baleset történt a 39-es főúton csütörtök reggel Tállya térségében, ahol egy személyautó és egy kisteherautó ütközött össze - közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferensével.

Janasóczki Attila tájékoztatása szerint a személyautó sofőrje a helyszínen életét vesztette, a helyszín teljes útzár mellett tart, az arra járók kerülőúton tudnak közlekedni - írja az MTI.