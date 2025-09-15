Most közölték a szívszaggató hírt: 13 éves gyermek a halálos baleset áldozata

Meghalt egy 13 éves gyermek hétfő este Romániában, Argeş megyében, miután egy ATV-vel balesetezett. A katasztrófavédelmi felügyelőséget hétfő este halálos balesethez riasztották Cocu községben, ahol egy jármű fának ütközött.

A halálos baleset körülményeit vizsgálják.

Illusztráció: Pexels

Halálos baleset: ATV-vel ütközött a fiú



A helyszínre érkező mentőcsapatok megállapították, hogy egy ATV ütközött fának. A balesetben egy 13 éves fiú vesztette életét

– közölte a felügyelőség.

A tűzoltók szerint az áldozatért nem tehettek semmit, a helyszínen halottnak nyilvánították. A tragédia körülményeit vizsgálják - írja a Maszol.

