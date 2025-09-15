Most közölték a szívszaggató hírt: 13 éves gyermek a halálos baleset áldozata

Meghalt egy 13 éves gyermek hétfő este Romániában, Argeş megyében, miután egy ATV-vel balesetezett. A katasztrófavédelmi felügyelőséget hétfő este halálos balesethez riasztották Cocu községben, ahol egy jármű fának ütközött.
A helyszínre érkező mentőcsapatok megállapították, hogy egy ATV ütközött fának. A balesetben egy 13 éves fiú vesztette életét
– közölte a felügyelőség.
A tűzoltók szerint az áldozatért nem tehettek semmit, a helyszínen halottnak nyilvánították. A tragédia körülményeit vizsgálják - írja a Maszol.
Mint azt megírtuk, nemrég az M1-esen is tragédia történt. Mány térségben vasárnap három kocsi ütközött össze, az egyik ki is gyulladt. Bár többen a lángoló kocsiban ülő bajba jutott nő segítségére siettek, az életét már nem lehetett megmenteni. Információink szerint a nő Budapest felé tartott azon a szakaszon, ahol a leálló sávba volt terelve a forgalom, de átcsúszott a túloldalra és vélhetően nekiütközött az ott haladó Mercedes Vito kisbusznak.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.