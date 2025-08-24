Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
Utasok figyelem: bezár a Keleti pályaudvar!

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 24. 19:40
átszállásvégállomásteljes lezárásMÁV
Jelentősen módosul a közlekedési rend a Keleti pályaudvart érintő vonalakon, miután a MÁV bejelentette, hogy 4 héten át felújítási munkálatok fognak zajlani. Alábbi cikkünkben összeszedtük, hogy a Keleti pályaudvar lezárása miatt hogyan alakulnak át a menetrendek.

Mivel a felújítás során olyan munkálatokat kell végezni, ami a vonatforgalom teljes szüneteltetése mellett lehetséges csak, ezért a MÁV kénytelen egy hónapon keresztül teljesen bezárni a Keletit. A Keleti pályaudvar lezárása augusztus 25. és szeptember 20. között lesz érvényben, ez idő alatt egyáltalán nem indulnak vonatok a Keletiből, illetve nem is érkeznek oda. Na de lássuk, hogy néznek ki a változások a gyakorlatban.

MMKA5825, A Keleti pályaudvar lezárása
A Keleti pályaudvar lezárása augusztus 25-től szeptember 20-ig lesz érvényben.
Fotó:  Molcsányi Máté /   Kisalföld

A hazai-, illetve a nemzetközi utasszállítást egyaránt érinti a Keleti pályaudvar lezárása

A közel egy hónapon át tartó lezárás elsősorban a győri, a pécsi, a hatvani-miskolci és az újszászi-békéscsabai vasútvonalakon utazókat érinti, de nemzetközi vonatokra is kihatással lesz.

  1. A Bécsből, Szombathelyről, illetve Sopronból érkező vonatok csak Kelenföldig közlekednek, onnan az M4-es metróval lehet tovább utazni a belváros felé.

2. A Pécs felől érkező vonatok végállomása szintén Kelenföld lesz.

3. A Hatvan felől érkező Tokaj és Hernád-Zemplém InterCity vonatok a Nyugati pályaudvarra érkeznek.

4. Az S80, az Agria és a Mátra InterRégiók Kőbánya felsőre közlekednek.

5. A Békéscsaba irányából érkező belföldi és nemzetközi InterCity vonatok a Nyugati pályaudvarra közlekednek, de megállnak Kőbánya-Kispesten és Zuglón is.

6. A G60-as, az S60-as és a Z60-as járatok Kőbánya felsőig közlekednek.

 

Átszállási pontokat létesít a MÁV

A lezárások idejére a MÁV több átszállási pontot alakít ki Budapesten, amik a HÉV-, a VOLÁN-, illetve a BKK járataival lesznek összeköttetésben. Ezek a következőek:

  • Kőbánya felső,
  • Rákos,
  • Újpest,
  • Nyugati pályaudvar,
  • és Kelenföld.

Kiemelt átszállópont lesz Kőbánya felső, ahonnan a Puskás Ferenc Stadion metróállomáshoz csúcsidőben percenként indulnak MÁV buszok, de egész nap sűrűbben, 4 percenként közlekednek a Blaha Lujza térre induló 37, illetve 37A villamosok.

A menetrendi változások, illetve az alternatív eljutási lehetőségek EZEN a weboldalon érhetőek el, de az oldalon interaktív térképek is segítik az utasokat.

MMKA6119
A munkálatoknak köszönhetően várhatóan kevesebb lesz az üzemzavar és pontosabbak lesznek a vonatok.
Fotó: Molcsányi Máté /   Kisalföld

Miért van szükség felújításra? 

A MÁV korábban azt közölte, hogy saját forrásként mintegy 4,4 milliárd forint áll rendelkezésükre, amit arra használnak fel, hogy javítsák a berendezések üzembiztonságát. Ennek következtében csökkenni fognak a meghibásodások és az üzemzavarok és igen, mindez hatással lesz a pontosságra is! A vágányokon, a váltókon és a felsővezeték-hálózaton végzendő munkálatok ugyanis jelentős mértékben javítani fogják a vonatok menetrendszerű közlekedését, azaz a pontosságot is.

 

A jegyátvétel, illetve az utazásszervezés továbbra is biztosított

A Keleti lezárása idején is lehetőség lesz jegyet vásárolni a pályaudvaron, az aluljáró szinten megtalálható Utascentrumban. A földszinten található jegykiadó automaták, a csomagmegőrző, illetve a váró viszont zárva tart. A pályaudvar földszintjén egyedül a Kormányablak, illetve a rendőrség üzemel a munkálatok alatt.

 

