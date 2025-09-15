Tragédiába fulladt a fürdőzés: a víztározó mélyén találták meg az eltűnt férfit

Ismét tragédiába fulladt egy fürdőzés Zichyújfalu közelében. A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint szeptember 13-án, a délutáni órákban riasztás érkezett a rendőrségre a település külterületéről. A bejelentő arról számolt be, hogy egy férfi a határban lévő víztározóban fürdött, amikor elmerült, és nem jött fel többé a felszínre – írja a Feol.hu.

Szeptember 13-án, a délutáni órákban riasztás érkezett a rendőrségre. A férfi holttestét a vízből emelték ki. Fotó: Police.hu

A helyszínre riasztott katasztrófavédelmi egységek azonnal megkezdték a keresést, amely tragikus véget ért: a férfi holttestét a vízből kiemelték. A rendőrség közlése szerint a helyszíni szemle során idegenkezűségre utaló adat nem merült fel. A haláleset pontos körülményeit a Gárdonyi Rendőrkapitányság közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálja.