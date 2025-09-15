Halálos vírus fenyegeti a magyarokat, egy csípés is elég lehet

Egy csípés is elég lehet hozzá, hogy elkapjunk egy halálos vírust. Bár főként mediterrán területeken – így például Görögországban és Spanyolországban - fordul elő a nyugat-nílusi láz, a magyarokat sem kíméli. Nemcsak betette ide a lábát a kórság, hanem olykor intenzíven jelzi, hogy jelen van. Előfordult, hogy 100-nál is több beteget volt és idén is többeket megfertőzött. Az ország virológusa, dr. Rusvai Miklós elárulta, hogy mennyire vannak veszélyben a magyarok.

Ez a vírus több embert is veszélyeztet, szúnyogok terjesztik. Képünk illusztráció. Fotó: UNSPLASH / Stephen Andrews

Magyarok kapták el a vírust

Két hete, augusztus végén két ember is elkapta itthon a nyugat-nílusi lázat, eddig összesen 7 fertőzést regisztráltak – csak idén! A betegséget a Culex szúnyogok terjesztik, és egy csípés is elég lehet, hogy elkapjuk.

A nyugat-nílusi láz jellemző tünetei között szerepel:

láz, levertség, fejfájás

izom- és ízületi fájdalom

hányinger, hányás

bőrkiütés

súlyosabb esetben agyhártyagyulladás, agyvelőgyulladás, bénulás

Az idei évben négy területen regisztráltak ilyen vírus okozta megbetegedést:

Bács-Kiskun vármegyében 2 főt,

Budapesten 1 főt,

Heves vármegyében 1 főt,

Pest vármegyében pedig 2 főt.

Ők lehetnek veszélyben

A nílusi-láz Magyarországon egyre gyakrabban fordul elő, főként a nyári-őszi időszakban. Emberről emberre szerencsére nem terjed, viszont egy csípéssel elkaphatjuk. Többnyire tünetmentesen végig megy a szívós emberi szervezetünkön, ám az idősek és a krónikus betegekre komoly veszélyt jelenthet: a kórság a legsúlyosabb esetben az idegrendszert támadja, ilyenkor akár halált is okozhat.

Dr. Rusvai Miklós óvatosságra int. Fotó: Mirkó István / Magyar Nemzet

Rémisztőnek tűnhet, hogy 7 beteget már leterített ez a vírus, ám dr. Rusvai Miklós virológus szerint azért pánikra semmi ok. Több, mint két évtizede, 2002 óta köztünk van a nyugat-nílusi láz.

Azóta folyamatosan jelen van, hullámzások vannak, de évente több tucat esetet regisztrálnak. Haláleset nálunk egyszer fordult elő 2022-ben, amiben nagy valószínűséggel közre játszott a nyugat-nílusi láz. Egy egyéb társbetegségekkel sújtott idős ember hunyt el

– mutatott rá rögtön az ország virológusa.

Mivel a nyugat-nílusi lázat csak a szúnyogok adhatják át az embernek, ezért a betegség esetszáma nagyban függ ezeknek a rovaroknak az egyedszámától. Ősszel pedig még sok szúnyoggal számolhatunk… A szakember viszont rámutatott: a mostani 7-es esetszám nem túl magas, hanem közepes.

Magyarországon volt már 100 fölött is a fertőzöttek száma, 2018-ban volt egy csúcsérték, 2022 is ebben egy kiemelkedő év volt. Viszont, mivel a szúnyogszezonnak még nincs vége, ezért nagy valószínűséggel több lesz a fertőzöttek száma

– húzta alá, azzal zárva:



Az, hogy mennyire súlyos a fertőzés, elsősorban a vírus tulajdonságaitól függ. Különböző mutánsai vannak, amelyek közül az idegrendszert megtámadók a legveszélyesebbek, ugyanis agyvelőgyulladáshoz, majd halálhoz is vezethetnek. Ezek a vírustörzsek elsősorban a mediterrán térségben, Görögországban, Spanyolországban, Olaszországban, Dél-Franciaországban fordulnak elő, épp ezért a turisták vannak veszélyben, akik ezeket a területeket látogatják

– mondta.