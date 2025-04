Édesanyja elárulta: nem temetik el a rejtélyesen eltűnt, holtan előkerült Csabát

Minden nap úgy kelt fel Bodonyi Anita, hogy a fia egyszer besétál az ajtón és ő megnyugodhat, hogy jól van. Sajnos ez már sosem következik be: a tavaly ősszel eltűnt Csaba nincs többé. Az édesanyja megrendítő szavakkal beszélt róla, hogy Verók Csaba, az ő egy szem, örökké vidám gyermeke meghalt. A gyászoló anya elárulta a Borsnak, ha a fia földi maradványait a rendőrségi vizsgálat után eltemetheti, hol fog nyugodni.

Ahogy arról a Metropol elsőként számolt be, a 31 éves férfinek tavaly november 26-án veszett nyoma. Az eltűnt Csaba a pásztói cégétől indult haza a siklósi szeretteihez. A fiatal férfi zaklatott volt, furcsán viselkedett, amikor Budapesten át próbált eljutni a családjához. Két személyt hívott fel telefonon, mielőtt bekövetkezett volna a tragédia – előbb a nagymamáját, majd az anyukáját.

Csabát várta a mamája haza, megfőzött neki és megágyazott, hiszen ígérte, hogy hazatér. Anita viszont nem tudta, hogy a fia merre tart épp, amikor az eltűnése estélyén beszélt vele. Állítja, fiát gyötörte valami. Ő volt az utolsó, akivel Csaba beszélt – sosem fogja elfelejteni, amikor akkor mondott neki a fiatal.

"Kérdeztem, tőle hogy Csabikám mondd meg, mi a baj, mi problémád, és szó szerint nem mondott nekem semmit. Megbeszéltük, hogy nemsokára újra telefonálunk egymásnak. Azóta nem ad életjelet magáról a fiam!" – nyilatkozta akkor a megtört anya.

Sajnos már sosem fog jelentkezni a gyermeke. Mint ismert, Csaba rejtélyesen tűnt el: egy budapesti taxiba szállt be, miközben folyamatosan hátranézett, a sofőr szerint zaklatottnak tűnt. A siklósi férfi értékeit Budapest-szerte találták meg a rendőrök: a taxiban egy kistáskában 100 ezer forintot hagyott, egy karácsonyi vásárban az iratait és a bankkártyáját, egy lakatlan kúria parkolójában pedig az utazótáskáját találták meg, amiben a ruhái és a laptopja is érintetlenül benne volt. Csabi mobilját a rendőrök a Városligetben, a Vajdahunyad vára 800 méteres körzetében mérték be – de mire kiértek, az eltűnt férfinek már hűlt helye volt.