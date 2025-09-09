Merre lehet? Nagy erőkkel keresik a Budapesten eltűnt férfit

A rendőrség keresi a 47 éves K. Attilát, akit utoljára szeptember 8-án, délelőtt láttak. A férfi XIV. kerületi lakóhelyéről ismeretlen helyre távozott, tartózkodási helye azóta ismeretlen.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság XIV. Kerületi Rendőrkapitánysága a 01140-157/621/2025. körözési számon folytat eljárást az eltűnt férfi ügyében.
Attila a személyleírás szerint körülbelül 180 centiméter magas, kopasz, és ősz szakálla van. Eltűnésekor fehér hosszúnadrágot, kék-fehér csíkos pólót és fehér sportcipőt viselt.
A rendőrség kéri, hogy aki K. Attila tartózkodási helyéről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett is tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámon, vagy a 112-es díjmentes segélyhívó számon - írja a police.hu.
Az eltűnt férfi fotóját IDE KATTINTVA lehet megtekinteni!
