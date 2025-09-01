Eltűnt egy 15 éves lány Szekszárdról - a rendőrség a lakosság segítségét kéri

A Tamási Rendőrkapitányság 17050-157/221/2025. körözési számon eljárást folytat az ismeretlen helyen tartózkodó K. Kata Ingrid ügyében.

A rendőrség a lakosság segítségét kéri az eltűnt fiatal kereséséhez. (Képünk illusztráció) Fotó: Police.hu

A 15 éves lány 2025. július 27-én a Szekszárdi Befogadó Gyermekotthonból ismeretlen helyre távozott, és azóta nem adott életjelet magáról.

K. Kata Ingrid körülbelül 152 cm magas, vékony testalkatú, kék szemű, barna félhosszú hajú. Eltűnésekor fekete nadrágot, fekete pólót és sportcipőt viselt.

A nő képét ide kattintva lehet megtekinteni, amíg a rendőrség vissza nem vonja a körözést.