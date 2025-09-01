Eltűnt egy 15 éves lány Szekszárdról - a rendőrség a lakosság segítségét kéri

A Tamási Rendőrkapitányság 17050-157/221/2025. körözési számon eljárást folytat az ismeretlen helyen tartózkodó K. Kata Ingrid ügyében.
A 15 éves lány 2025. július 27-én a Szekszárdi Befogadó Gyermekotthonból ismeretlen helyre távozott, és azóta nem adott életjelet magáról.
K. Kata Ingrid körülbelül 152 cm magas, vékony testalkatú, kék szemű, barna félhosszú hajú. Eltűnésekor fekete nadrágot, fekete pólót és sportcipőt viselt.
A nő képét ide kattintva lehet megtekinteni, amíg a rendőrség vissza nem vonja a körözést.
A Tamási Rendőrkapitányság kéri, hogy aki K. Kata Ingridet felismeri, vagy jelenlegi tartózkodási helyéről bármilyen információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen a 7090 Tamási, Kossuth tér 3–4. szám alatt, vagy hívja a 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámot, illetve a 107-es vagy 112-es díjmentes segélyhívó számok valamelyikét
