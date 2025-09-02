Tragédia: 16 éves lányt löktek a vonat elé

Egy iraki származású migráns férfi augusztus 11-én a peronon álló, 16 éves kijevi születésű, Lianát szándékosan a beérkező vonat elé lökte, a lány azonnal az életét vesztette.

Vonat elé lökte egy férfi a fiatal lányt Fotó: Pexels.com

Először balesetnek állították be a vonat elé lökött ukrán lány halálát

A gyilkossággal gyanúsított 31 éves iraki férfi hónapok óta kiutasítható lett volna az országból, azonban a német hatóságok nem hajtották végre a kitoloncolását.

Ehelyett most pszichiátriai intézetbe került, mert korábban skizofréniát állapítottak meg nála. A történtek fényében az áldozat édesanyja interjút adott, amelyben nemcsak lánya emlékéről, hanem a hatóságok és a politika szerepéről is nyíltan beszélt - számolt be róla a Tények.

Liana a jövőnek élt. Nem lehet szó öngyilkosságról vagy véletlen balesetről. Az, amit vele tettek, tudatos bűncselekmény volt

-mondta az édesanya.

A család úgy érzi, hogy a rendőrség el akarta bagatellizálni az ügyet, és nem tekintette gyilkossági ügynek.

Az első kapcsolatfelvétel során ködösen fogalmaztak. Azt mondták, baleset volt. De én anyaként azonnal tudtam, hogy nem igaz

- mondta a gyászoló édesanya.

A gyilkosság napján a rendőrök kétszer is találkoztak a férfival, de mind a kétszer szabadon engedték. Először, amikor az erősen ittas férfi az állomáson maga vezette a rendőröket a lány holttestéhez, nem vették őrizetbe. Aznap késő este azonban ismét intézkedni kellett vele szemben, mert randalírozott egy menekültszálláson.

Csak augusztus végén ismerte el a rendőrség, hogy a brutális eset a férfihoz köthető, korábban csak vasúti balesetről beszéltek. A súlyos mulasztások nyilvános felháborodást váltott ki Németországban. Az anya azt is hiányosságként említette, hogy az állomáson nincsenek biztonsági kamerák felszerelve.

Ha lettek volna, a nyomozás is gyorsabban haladhatott volna. Azt szeretném, hogy telepítsenek kamerát, hogy ez más családdal ne történhessen meg

- kérte az édesanya.