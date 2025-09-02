Miskei gyerekgyilkosságÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
23°C Székesfehérvár

Dorina, Rebeka névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Tragédia: 16 éves lányt löktek a vonat elé

vonat
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 02. 19:35
migránstragédiaNémetország
Egész Németországot megrázta az alsó-szászországi Friedland vasútállomásán történt tragédia.

Egy iraki származású migráns férfi augusztus 11-én a peronon álló, 16 éves kijevi születésű, Lianát szándékosan a beérkező vonat elé lökte, a lány azonnal az életét vesztette.

Vonat elé lökte egy férfi a fiatal lányt
Vonat elé lökte egy férfi a fiatal lányt Fotó:  Pexels.com

Először balesetnek állították be a vonat elé lökött ukrán lány halálát

A gyilkossággal gyanúsított 31 éves iraki férfi hónapok óta kiutasítható lett volna az országból, azonban a német hatóságok nem hajtották végre a kitoloncolását.

Ehelyett most pszichiátriai intézetbe került, mert korábban skizofréniát állapítottak meg nála. A történtek fényében az áldozat édesanyja interjút adott, amelyben nemcsak lánya emlékéről, hanem a hatóságok és a politika szerepéről is nyíltan beszélt - számolt be róla a Tények.

Liana a jövőnek élt. Nem lehet szó öngyilkosságról vagy véletlen balesetről. Az, amit vele tettek, tudatos bűncselekmény volt 

-mondta az édesanya.

A család úgy érzi, hogy a rendőrség el akarta bagatellizálni az ügyet, és nem tekintette gyilkossági ügynek.

Az első kapcsolatfelvétel során ködösen fogalmaztak. Azt mondták, baleset volt. De én anyaként azonnal tudtam, hogy nem igaz

- mondta a gyászoló édesanya.

A gyilkosság napján a rendőrök kétszer is találkoztak a férfival, de mind a kétszer szabadon engedték. Először, amikor az erősen ittas férfi az állomáson maga vezette a rendőröket a lány holttestéhez, nem vették őrizetbe. Aznap késő este azonban ismét intézkedni kellett vele szemben, mert randalírozott egy menekültszálláson.

Csak augusztus végén ismerte el a rendőrség, hogy a brutális eset a férfihoz köthető, korábban csak vasúti balesetről beszéltek. A súlyos mulasztások nyilvános felháborodást váltott ki Németországban. Az anya azt is hiányosságként említette, hogy az állomáson nincsenek biztonsági kamerák felszerelve.

Ha lettek volna, a nyomozás is gyorsabban haladhatott volna. Azt szeretném, hogy telepítsenek kamerát, hogy ez más családdal ne történhessen meg

- kérte az édesanya.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu