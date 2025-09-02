Tragédia: 16 éves lányt löktek a vonat elé

Egy iraki származású migráns férfi augusztus 11-én a peronon álló, 16 éves kijevi születésű, Lianát szándékosan a beérkező vonat elé lökte, a lány azonnal az életét vesztette.
A gyilkossággal gyanúsított 31 éves iraki férfi hónapok óta kiutasítható lett volna az országból, azonban a német hatóságok nem hajtották végre a kitoloncolását.
Ehelyett most pszichiátriai intézetbe került, mert korábban skizofréniát állapítottak meg nála. A történtek fényében az áldozat édesanyja interjút adott, amelyben nemcsak lánya emlékéről, hanem a hatóságok és a politika szerepéről is nyíltan beszélt - számolt be róla a Tények.
Liana a jövőnek élt. Nem lehet szó öngyilkosságról vagy véletlen balesetről. Az, amit vele tettek, tudatos bűncselekmény volt
-mondta az édesanya.
A család úgy érzi, hogy a rendőrség el akarta bagatellizálni az ügyet, és nem tekintette gyilkossági ügynek.
Az első kapcsolatfelvétel során ködösen fogalmaztak. Azt mondták, baleset volt. De én anyaként azonnal tudtam, hogy nem igaz
- mondta a gyászoló édesanya.
A gyilkosság napján a rendőrök kétszer is találkoztak a férfival, de mind a kétszer szabadon engedték. Először, amikor az erősen ittas férfi az állomáson maga vezette a rendőröket a lány holttestéhez, nem vették őrizetbe. Aznap késő este azonban ismét intézkedni kellett vele szemben, mert randalírozott egy menekültszálláson.
Csak augusztus végén ismerte el a rendőrség, hogy a brutális eset a férfihoz köthető, korábban csak vasúti balesetről beszéltek. A súlyos mulasztások nyilvános felháborodást váltott ki Németországban. Az anya azt is hiányosságként említette, hogy az állomáson nincsenek biztonsági kamerák felszerelve.
Ha lettek volna, a nyomozás is gyorsabban haladhatott volna. Azt szeretném, hogy telepítsenek kamerát, hogy ez más családdal ne történhessen meg
- kérte az édesanya.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.