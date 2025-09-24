Eltűnt egy 8 éves autista kisfiú Fejérben – a nógrádi mentőkutyások is riasztást kaptak

Fejér vármegyében a Cserhát Mentőcsoporttól kértek segítséget egy eltűnt autista kisfiú kereséséhez. A Cserhát különleges Mentőcsoport Facebook oldalukon számolt be egy 8 éves autista kisfiú eltűnésével kapcsolatban. A Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság a nógrádi kutyás keresőcsapat segítségét kérte. Az idő azonban nem nekik dolgozott, így a fejér vármegyei társszervezetüket is értesítette a csapat, mert ők közelebb voltak az eltűnés helyéhez.
Nógrád vármegyében készenlétben álltunk az indulásra, hogy szükség esetén azonnal csatlakozzunk. Mielőtt azonban útra kellett volna kelnünk, megérkezett a legjobb hír, amit csak kaphattunk: a kisfiút szerencsésen megtalálták, biztonságban van
- idézi a nool.hu, majd hozzátették, hogy a rendőrség gyors reagálásának köszönhetően a keresés boldog véget ért.
