Eltűnt egy 8 éves autista kisfiú Fejérben – a nógrádi mentőkutyások is riasztást kaptak

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 24. 20:43 / FRISSÍTÉS: 2025. szeptember 24. 20:44
Fejér vármegyében nagy erőkkel keresték. Az eltűnt fiú után mindent átkutattak.

Fejér vármegyében a Cserhát Mentőcsoporttól kértek segítséget egy eltűnt autista kisfiú kereséséhez. A Cserhát különleges Mentőcsoport Facebook oldalukon számolt be egy 8 éves autista kisfiú eltűnésével kapcsolatban. A Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság a nógrádi kutyás keresőcsapat segítségét kérte. Az idő azonban nem nekik dolgozott, így a fejér vármegyei társszervezetüket is értesítette a csapat, mert ők közelebb voltak az eltűnés helyéhez. 

Eltűnt autista gyermek után folyt kutatás Fotó: unsplash.com

Nógrád vármegyében készenlétben álltunk az indulásra, hogy szükség esetén azonnal csatlakozzunk. Mielőtt azonban útra kellett volna kelnünk, megérkezett a legjobb hír, amit csak kaphattunk: a kisfiút szerencsésen megtalálták, biztonságban van

- idézi a nool.hu, majd hozzátették, hogy a rendőrség gyors reagálásának köszönhetően a keresés boldog véget ért.

 

 

