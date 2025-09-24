Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Most jött: Félbeszakadt a magyar válogatott meccse, robbanás történt

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 24. 19:22 / FRISSÍTÉS: 2025. szeptember 24. 19:37
Romániabotrány
A szurkolók egy része összeverekedett a rohamrendőrökkel. Félbeszakadt a Románia-Magyarország futsal Eb-pótselejtező.
A játékvezetők azonnal félbeszakították a Románia-Magyarország férfi futsalmérkőzést. A hazaiak 1-0-ra vezettek az Európa-bajnoki pótselejtező szerda esti visszavágóján, amikor a hatodik percben nézőtéri rendbontás történt.

Románia-Magyarország futsal Eb-pótselejtező
A Románia-Magyarország futsal Eb-pótselejtező lső meccsét múlt csütörtökön Debrecenben 3-2-re a magyarok nyerték Fotó: Czinege Melinda

A hazai szurkolók összeverekedett a rohamrendőrökkel, többen a pályán is átfutottak, majd még egy petárda is robbant. A játékvezetők félbeszakították a találkozót, a két csapat pedig bevonult az öltözőbe.

Az UEFA döntése értelmében, a rend helyreállítását követően folytatódik a mérkőzés

- közölte közleményben a Magyar Labdarúgó Szövetség, így több mint harminc perc kényszerszünet után folytatódott a futsalmérkőzés Craiovában.

A futsal Eb-pótselejtező első meccsét múlt csütörtökön Debrecenben 3-2-re a magyarok nyerték.

 

