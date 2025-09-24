Most jött: Félbeszakadt a magyar válogatott meccse, robbanás történt

A játékvezetők azonnal félbeszakították a Románia-Magyarország férfi futsalmérkőzést. A hazaiak 1-0-ra vezettek az Európa-bajnoki pótselejtező szerda esti visszavágóján, amikor a hatodik percben nézőtéri rendbontás történt.
A hazai szurkolók összeverekedett a rohamrendőrökkel, többen a pályán is átfutottak, majd még egy petárda is robbant. A játékvezetők félbeszakították a találkozót, a két csapat pedig bevonult az öltözőbe.
Az UEFA döntése értelmében, a rend helyreállítását követően folytatódik a mérkőzés
- közölte közleményben a Magyar Labdarúgó Szövetség, így több mint harminc perc kényszerszünet után folytatódott a futsalmérkőzés Craiovában.
A futsal Eb-pótselejtező első meccsét múlt csütörtökön Debrecenben 3-2-re a magyarok nyerték.
